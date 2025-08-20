LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en Robres del Castillo
La Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en Robres del Castillo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:21

La Guardia Civil ha socorrido a una mujer de 65 años, vecina de Logroño, que ha sufrido la rotura de una prótesis al caerse mientras realizaba una excursión en el paraje de El Sepulcro, en el término municipal de Robres del Castillo.

Según explica la Guardia Civil, dadas las difíciles condiciones del terreno, se procedió a activar el Grupo de Montaña (GREIM), que, en colaboración con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Vitoria, ha llevado a cabo el rescate y la extracción de la víctima, que fue trasladada al Hospital San Pedro de Logroño, donde actualmente está siendo atendida.

La excursionista se encontraba acompañada por su marido y su nieto, quienes presenciaron el accidente y colaboraron con los servicios de emergencia.

