La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail

La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail

Un participante de la competición sufre una caída en una zona de difícil acceso

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:04

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil realizaron este sábado el rescate de un ... corredor de montaña que sufrió una caída en una zona de difícil acceso mientras participaba en la IV edición de la Arnedillo Trail.

