La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil realizaron este sábado el rescate de un ... corredor de montaña que sufrió una caída en una zona de difícil acceso mientras participaba en la IV edición de la Arnedillo Trail.

El incidente se produjo en torno a las 11.30 horas, cuando el deportista, un joven de 29 años, resultó lesionado en un tobillo a consecuencia del accidente. La compleja orografía del terreno y la imposibilidad de acceder por medios terrestres obligaron a activar de inmediato el protocolo de rescate aéreo.

Los equipos del Instituto Armado prestaron asistencia sanitaria inmediata in situ. Tras la inmovilización de la extremidad afectada, se procedió a su evacuación en condiciones de seguridad mediante el helicóptero del Servicio Aéreo.

El ciclista fue trasladado hasta la localidad de Arnedillo, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, un familiar se hizo cargo de su traslado hasta su lugar de residencia, en Tudela (Navarra), para continuar con la atención y el seguimiento de las lesiones