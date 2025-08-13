La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal Los animales eran transportados sin ningún control sanitario para ser vendidos en Albacete

La Guardia Civil en La Rioja ha intervenido 430 kilos de caracoles silvestres que iban a ser transportados hasta Albacete para su venta ilegal. El cargamento carecía de cualquier tipo de control sanitario, lo que suponía un grave riesgo para la salud pública.

Durante un dispositivo de seguridad, agentes de Aldeanueva de Ebro interceptaron una furgoneta sospechosa en el término municipal de Rincón de Soto. El conductor les indicó que transportaba caracoles, lo que despertó las sospechas de los guardias, ya que el vehículo no estaba habilitado como frigorífico ni disponía de ningún sistema de refrigeración visible.

En el interior de la furgoneta se localizaron 16 cajas, cada una con dos mallas de caracolas, con un peso total aproximado de 160 kilos. La carga, además, carecía de trazabilidad, al no contar con etiquetado identificativo ni documentación que acreditara su procedencia.

Durante la inspección, el conductor admitió que la mercancía procedía del mercado ilícito y que los caracoles y caracolas eran recolectados en campos de alcachofas de la zona, donde los adquiría a diario para almacenarlos en una nave equipada con cámara frigorífica. Según explicó, en dicha nave les colocaba etiquetas antes de transportarlos a la provincia de Albacete para su venta.

El hombre fue denunciado por infracción grave a la Ley de Ordenación de los Transportes, debido a la carencia, falta de diligenciado o ausencia de datos esenciales en la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria, lo que conlleva una multa que puede oscilar entre 401 y 600 euros.

Después, miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza se desplazaron hasta la nave junto a veterinarios del Gobierno de La Rioja. En la inspección, encontraron en una cámara frigorífica otros 270 kilos de caracoles almacenados, que también carecían de trazabilidad sanitaria. Así, se procedió a la inmovilización y decomiso de un total de 400 kilos de caracolas y 30 kilos de caracoles, con el fin de evitar su salida al mercado y prevenir posibles riesgos graves para la salud pública.

Los agentes del Seprona interpusieron una denuncia administrativa por la compra de caracoles en el mercado ilegal destinados al consumo humano, sin que se pudiera acreditar su origen ni garantizar la trazabilidad del producto, así como otra denuncia adicional por vulnerar la normativa vigente en materia de sanidad alimentaria, etiquetado y transporte de mercancías perecederas. Las sanciones, en los casos en que no exista riesgo para la salud publica pueden alcanzar los 5.000 euros.

Asimismo, realizaron otra denuncia por dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, incluyendo su retención, captura en vivo y recolección, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos sin autorización, pudiendo constituir infracción grave sancionada con más de 3.001 euros.