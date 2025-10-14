Extinguidos cinco incendios agrícolas simultáneos en Huércanos El fuego afectó a áreas de matorral, arbustos y ribazos

Bombero del CEIS Rioja, en una imagen de archivo.

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025, 07:49 Comenta Compartir

Los Bomberos del CEIS Rioja extinguieron la noche del lunes cinco focos simultáneos que se declararon en diferentes zonas agrícolas de Huércanos.

El SOS Rioja recibió varias llamadas de particulares, alrededor de las 22.12 horas, alertando de diversos incendios en una misma zona próxima a las localidades de Huércanos, Alesón y Uruñuela.

Desde el centro de coordinación se informó a la Guardia Civil y se movilizó a los Bomberos del CEIS Rioja.

Tras varias horas de intervención, los bomberos confirmaron la extinción de cinco incendios, que afectaron a áreas de matorral, arbustos y ribazos en terreno agrícola.