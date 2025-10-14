LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bombero del CEIS Rioja, en una imagen de archivo.

Extinguidos cinco incendios agrícolas simultáneos en Huércanos

El fuego afectó a áreas de matorral, arbustos y ribazos

La Rioja

Martes, 14 de octubre 2025, 07:49

Comenta

Los Bomberos del CEIS Rioja extinguieron la noche del lunes cinco focos simultáneos que se declararon en diferentes zonas agrícolas de Huércanos.

El SOS Rioja recibió varias llamadas de particulares, alrededor de las 22.12 horas, alertando de diversos incendios en una misma zona próxima a las localidades de Huércanos, Alesón y Uruñuela.

Desde el centro de coordinación se informó a la Guardia Civil y se movilizó a los Bomberos del CEIS Rioja.

Tras varias horas de intervención, los bomberos confirmaron la extinción de cinco incendios, que afectaron a áreas de matorral, arbustos y ribazos en terreno agrícola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Extinguidos cinco incendios agrícolas simultáneos en Huércanos

Extinguidos cinco incendios agrícolas simultáneos en Huércanos