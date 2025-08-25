Dos accidentes con patinetes eléctricos en Logroño en pocas horas

La Rioja Lunes, 25 de agosto 2025, 23:05 Comenta Compartir

Dos accidentes con patinetes eléctricos con heridos se han producido en Logroño en la misma tarde, según ha comunicado el Servicio de Emergencias SOS Rioja.

En el primero caso, una mujer se ha caído de su vehículo, a las 13.26 horas, en la confluencia de las calles Vara de Rey y Huesca de Logroño. La accidentada ha sido evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Una horas más tarde, a las 17.57 horas, también en la capital riojana, una mujer en patinete que transitaba por el camino del campo de golf hacia Lardero ha sufrido una caída que, como la anterior, ha requerido el traslado al Hospital San Pedro.