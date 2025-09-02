Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió El animal, que fue abandonado en el camino de la Magdalena, falleció por extrema deshidratación

La Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:20h.

Un abandono que terminó en tragedia. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por abandonar presuntamente en una cuneta del camino de la Magdalena de Logroño a su perra, de raza alaska malamute, que al final murió al día siguiente por extrema deshidratación.

Los hechos se remontan al pasado 15 de agosto. Ese día, sobre las 21.00 horas, la sala CIMACC 091 recibió una llamada de unos transeúntes que alertaban de que había una sábada en la citada cuneta y que debajo había algo que se movía, pensando en un primer momento que podía tratarse de una persona.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, que observó que se trataba de la citada perra, de unos 11 años, que se encontraba en muy mal estado, lo que requirió la presencia de la protectora de animales para trasladarla hasta un centro veterinario que la pudiera atender de manera urgente.

Los agentes acompañaron al animal hasta el veterinario y pudieron localizar a los propietarios a través de la información del dispositivo electrónico identificativo y fueron identificados. Los dos manifestaronde forma espontánea a la dotación policial que el día anterior se les había escapado la perra detrás de un gato y que no habían vuelto a saber nada de ella.

El animal permaneció en el centro veterinario toda la noche, pero falleció al día siguiente por la mañana. Ante estos hechos, el grupo de investigación de la Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación y tras analizar toda la información disponible, ha procedido a la detención de los dos propietarios de la perra fallecida a los que se les atribuye un delito contra los animales.