Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño La Policía Local ha capturado a un hombre que huía de un portal tras acceder a una vivienda

La Rioja Martes, 21 de octubre 2025, 14:56 | Actualizado 15:11h. Comenta Compartir

Poco después de las 13.00 horas, la zona sur de Logroño se ha visto sobresaltada por la presencia de diversas dotaciones policiales. Un robo en un domicilio ha sido el detonante de una actuación llevada a cabo por la Policía Local en la calle pintor Sorolla.

Una patrulla que circulaba por la zona ha sido testigo de cómo un hombre salía en persecución de otro al grito de «me ha robado». Los agentes han parado al presunto delincuente y lo han identificado para, posteriormente, trasladarlo a la Jefatura Superior de Policía Nacional donde permanece detenido.

Ampliar

Según una testigo, el hombre habría reventado el bombín para acceder a un domicilio de la sexta planta de un portal de la calle pintor Sorolla, donde fue descubierto. La investigación coninúa abierta para determinar todos los detalles de este robo frustado. Hasta el lugar han acudido tres dotaciones de la Policía Local y también de la Policía Nacional. Después de la detención, los agentes han accedido al piso para tomar muestras y esclarecer el caso.