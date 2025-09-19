Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio La Policía Nacional intervino en el registro un total de 42,77 gramos de cocaína, 9,85 gramos de marihuana, 1,06 gramos de éxtasis, 530 euros en efectivo y diverso material para su distribución

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en Logroño, en el que se suministraban distintas sustancias, principalmente cocaína. Los presuntos autores, que han sido detenidos, abastecían a clientes en pequeñas cantidades, tanto desde su propia vivienda en venta directa como repartiendo la droga en patinete.

Venta directa y reparto de la droga

La Policía Nacional de Logroño abrió esta operación al captar información de diversas fuentes en el que se informaba de un punto de venta y distribución de droga en un piso de la ciudad. Tras llevar a cabo una investigación, se pudo determinar que los presuntos autores se dedicaban a la venta de droga desde su propia vivienda y también repartiendo la droga en coche y en un patinete eléctrico.

Detención y registro domiciliario

La operación culminó con la entrada y registro de la vivienda, desde la que se suministraba la droga, que además les servía de domicilio.

En la operación y en el registro se intervinieron un total de 42,77 gramos de cocaína, 9,85 gramos de marihuana, 1,06 gramos de éxtasis color rosa denominado «tusi», 530 euros en efectivo en billetes pequeños, una báscula de precisión, recortes de plástico para la distribución de las dosis, precinto para su sellado y el patinete eléctrico que servía para repartirla. El valor total de la droga incautada alcanza aproximadamente los 2.695 euros.

Durante el desarrollo del dispositivo La Policía Nacional detuvo a estas dos personas por su presunta participación en la venta y reparto de la droga, a quienes se les atribuye un delito contra la salud pública.