Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño

La Rioja Domingo, 17 de agosto 2025, 19:46

La Policía Local ha puesto en marcha entre el día 14 y el 17 un dispositivo de seguridad ciudadana y control del ocio nocturno y en este contexto se ha producido la detención de cuatro personas, dos de ellas hombres que portaban armas blancas. Uno, en el cruce de la calle Portales con Sagasta en la madrugada del día 16 por amenazas y resistencia a la autoridad y el otro, en la calle Vitoria la pasada madrugada por lesiones con dicha arma. Los otros dos detenidos, también hombres, lo fueron en relación a un caso por violencia de género y en el otro, por exhibicionismo e intento de agresión a los agentes.

La Policía Local de Logroño también ha formulado durante el dispositivo un total de 42 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, y ha levantado 23 actas por acciones contra la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana

Entre las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas, destacan las referidas a orinar en la vía pública (22), las 6 interpuestas por ejercer de manera incorrecta la actividad hostelera (4 por realizar la actividad con la puerta abierta, 1 por incumplir el horario de cierre y 1 por tener instalada tv con sonido en la terraza), 4 por molestias en la vía pública y 3 por consumo de alcohol en la vía pública pasadas las 0.00 horas.

En las actas levantadas por incumplimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana, el motivo más habitual ha sido el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes (17), la falta de respeto o desobediencia a los agentes (3) y el hecho de portar objetos peligrosos; en este sentido, se intervinieron un puño americano, una navaja y una defensa extensible.

VMP, vehículos con reformas no homologadas, alcoholemia

Las actuaciones relacionadas con la seguridad vial también han sido significativas por el número y por la tipología, indica una nota del Ayuntamiento en la que se informa sobre estas actuaciones. Destacan las 25 denuncias formuladas contra usuarios de vehículos de movilidad personas, en 24 de los casos por circular por la acera y en el restante, por hacerlo con auriculares.

Son significativas las 8 denuncias impuestas a vehículos que circulaban con reformas no homologadas.

Además, se detectaron 6 alcoholemias de carácter penal y 5 administrativo a lo largo de los cuatro controles preventivos realizados. Por último, se denunciaron también a los usuarios de 2 bicicletas que circulaban por la acera.

Este dispositivo, indican que también tuvo que intervenir en 15 peleas o discusiones, de las cuales cinco fueron en la vía pública.

Botellones, ruido de bares, terrazas y El Cortijo

El dispositivo específico desarrollado por la Policía Local con el objetivo de garantizar la convivencia vecinal en la ciudad ha incluido actuaciones preventivas con una atención especial al Casco Antiguo, destaca dicha nota. Se ha vigilado que se cumpliera con la prohibición de beber en la calle a partir de las 00.00 horas y que no hubiera botellon las zonas donde más acuden los jóvenes con patrullas a pie así como el vehículo. También se ha controlado que no estuvieran los locales de hostelería con las puertas abiertas, para evitar el ruedo, en las calles Laurel, Travesía de Laurel, Albornoz, San Agustín, San Juan y Travesía de San Juan.

Se ha intensificado igualmente la presencia policial entre las 04.00 y las 06.00 horas en el entorno de las calles Vitoria y Fundición. Además, se ha incluido también el patrullaje reiterado en el barrio El Cortijo y se ha vigilado en especial la zona de huertas de la carretera que conecta el barrio con el casco urbano de Logroño.

En lo que respecta a terrazas de establecimientos de hostelería, se han efectuado más de 60 inspecciones a lo largo del Casco Antiguo dentro de la campaña de control estos espacios.

La Policía Local ha contado con la estrecha colaboración del Cuerpo Nacional de Policía en buena parte de estas intervenciones tanto en la instrucción de diligencias penales como en la realización de controles conjuntos a vehículos y establecimientos, lo que refuerza la seguridad ciudadana en la capital riojana.