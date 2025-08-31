Derrumbe en Arnedo: se desploma una casa «en estado de abandono» El suceso, producido en la noche de este sábado en la calle Mayor de la localidad riojana, no ha causado daños personales

Una vivienda en estado de abandono se desplomó en la noche de este viernes en Arnedo. La casa afectada se encuentra en la calle Mayor de la citada localidad y su derrumbe solo afectó a parte del tejado de la edificación, sin tener que lamentarse daños personales.

Ha sido la Policía Local, según informa SOS Rioja, la que dio el aviso de este esuceso, hasta el que se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se alertó a la Guardia Civil.