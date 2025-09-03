Denunciadas ocho personas por tenencia de drogas en las fiestas de Albelda La Guardia Civil en La Rioja desplegó entre los días 28 y 31 de agosto un amplio operativo de seguridad para evitar incidentes

La Rioja Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Ocho personas fueron denunciadas por tenencia de drogas y un hombre fue detenido por conducir bebido en el operativo de seguridad que la Guardia Civil en La Rioja desplegó entre los días 28 y 31 de agosto con motivo de las fiestas patronales de Albelda de Iregua.

El operativo incluyó controles a pasajeros de autobuses, vehículos particulares y peatones en los accesos a la localidad, así como la vigilancia en las zonas de ocio y botellón.

Durante la actuación se practicaron controles e identificaciones masivas y, además de los denunciados y el detenido mencionados, se realizaron doce incautaciones de sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, hachís, speed y cocaína. Además, se incautaron armas blancas en zonas de ocio.

1 /

En los controles participaron patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que desplegaron perros adiestrados en la detección de sustancias estupefacientes.

Según explica la Guardia Civil, este tipo de dispositivos no solo buscan perseguir conductas delictivas, sino también prevenir incidentes, proteger a los más jóvenes y garantizar que las fiestas se desarrollen en un entorno seguro.