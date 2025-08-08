El incendio forestal de Alberite «se da por controlado» El fuego ha afectado «a una zona muy delimitada» cercana al núcleo urbano de la localidad riojana

La Rioja Viernes, 8 de agosto 2025, 17:47 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

En la tarde de este viernes se ha declarado un incendio en las inmediaciones del núcleo urbano de Alberite, que ya se ha dado por controlado. Según las informaciones del Gobierno de La Rioja, el fuego ha afectado a una pequeña repoblación de pinar y no ha tenido mucha intensidad. «Más humo que llamas», puntualizan desde el Ejecutivo regional.

Aun así, el incendio hasta la zona se han movilizado diferentes recursos con el objetivo de que el fuego no vaya a más. Entre otros, han acudido efectivos de los Bomberos Forestales y medios aéreos de la Cuadrilla de Acción Rápida de La Rioja (Carif), además de los Bomberos de Logroño y la autobomba de La Fombera, entre otros.

Sonia Tercero Sonia Tercero 1 /

Desde el Gobierno se explicaba en los primeros compases del incendio que la zona se encontraba muy delimitada y que las previsiones resultaban optimismas, ya que se esperaba «que no tuviera más recorrido». A las 17.55 horas, el fuego se ha dado por controlado.