Columnas de humo vistas desde la localidad riojalteña de Tormantos. L.R.

Controlado el incendio agrícola entre Tormantos y Cerezo

Efectivos de Medio Natural y Bomberos del CEIS han trabajado contra un fuego que se ha declarado pasadas las 15.00 horas

La Rioja

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:51

Un incendio se ha declarado a primera hora de la tarde de este jueves entre Tormantos y Cerezo del Río Tirón (Burgos), aunque ya ha sido controlado. El fuego ha afectado a terrenos agrícolas (cereal previamente cosechado) especialmente de la localidad burgalesa, aunque también ha tocado parte de la jurisdicción del municipio riojano.

Pasadas las 15.00 horas se han visto las llamas y columnas de humo, que en ningún momento han amenazado al casco urbano, y se ha puesto en marcha el protocolo de extinción, con medios de la Dirección General de Medio Natural y Bomberos del CEIS, además de recursos procedentes de Castilla y León. El helicóptero, tras continuas cargas de agua en una balsa cercana al foco, pasadas las 17.00 horas ha abandonado el lugar al considerarse controlado el fuego. Bomberos de a pie de La Rioja y Castilla y León se han mantenido posteriormente realizando tareas de extinción y refresco de la zona afectada.

El calor y un ligero viento han sido las principales preocupaciones de los vecinos, aunque la rápida actuación de los equipos desplazados ha logrado evitar la propagación. Cabe recordar que este fuego se produce en la misma semana que el incendio del pasado lunes en Valdeperillo, en el extremo opuesto del mapa regional. Otra seria advertencia de las precauciones que se deben extremar en las próximas jornadas que se prevén tórridas para evitar desgracias.

