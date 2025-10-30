Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

SOS Rioja ha recibido el aviso de uno de los afectados por el atropello de un jabalí en el camino que une Azofra con Hormilla. Como consecuencia del accidente, los cuatro ocupantes del vehículo han resultado heridos.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha movilizado a la Guardia Civil y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Tres de los heridos han sido evacuados por los servicios sanitarios, mientras que el cuarto ha acudido por sus propios medios al Servicio de Urgencias de Nájera.

Temas

Hormilla

Azofra