Cortada la N-232 en Fonzaleche por 'la tijera' de un camión

Otra vez la carretera N-232. Y otra vez el tramo entre Fonzaleche, Foncea y Treviana. Tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja en la tarde de este domingo, un camión que ha sufrido un accidente, lo que popularmente se conoce como 'la tijera', ha quedado cruzado ocupando los dos carriles, lo que ha provocado el corte de la circulación en la vía. Eso sí, afortunadamente, el conductor está ileso y nadie ha resutlado ni siquiera herido. El vehículo articulado, compuesto de cabeza tractora y remolque, ha quedado cruzado sobre la carretera en el punto kilométrico 464. En el mismo tramo murió un logroñés de 59 años el pasado miércoles, en un accidente en el que resultaron heridas otras siete personas. No obstante, el tramo de la vía acumula ya tres muertos en el último año y medio y múltiples siniestros de tráfico.

En el accidente de esta tarde la principal afección ha sido al tráfico puesto que los vehículos que transitaban desde las 19.30 horas por la N-232, a su paso por La Rioja Alta, han quedado atascados. Entre ellos, dos autobuses de la línea regular Madrid-Logroño llenos de pasajeros. La Guardia Civil controla el tráfico en la vía, que permanece cortada, y donde también trabajan los Bomberos del CEIS. La previsión es que el corte de la carretera dure horas, hasta que se pueda sacar al camión accidentado de la vía.