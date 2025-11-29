LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Guardia Civil vigila la glorieta de Puente Madre en la salida de los alumnos de Marianistas el pasado jueves. Miguel Peche

Continúa la investigación del atropello en Puente Madre, aún sin detenidos

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha informado de que todavía no se ha presentado ninguna diligencia en el Juzgado por este asunto

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:39

La Guardia Civil de La Rioja continúa con la investigación del doble atropello ocurrido el pasado miércoles en la glorieta de Puente Madre, junto a la entrada de Marianistas, en Villamediana de Iregua, en el que dos menores de edad, ambas de 16 años, fueron arrolladas por un vehículo conducido por un hombre de 21 años, que fue identificado.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha informado de que todavía no se ha presentado ninguna diligencia en el Juzgado por este asunto, aunque según ha podido saber Diario LA RIOJA esto podría suceder a lo largo de la semana que viene. Por otra parte, la directora del centro educativo, donde estudia otra mejor relacionada con el suceso, ha expuesto que no hay novedades. La Guardia Civil investiga lo ocurrido como un posible caso de acoso a través de las redes sociales.

