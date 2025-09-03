Un camión procedente de Logroño pierde parte de la carga de paja en un túnel de Cortes, en Navarra El suceso se produjo en el acceso a la estación de tren de Tudela y provocó afecciones en la circulación

La Rioja Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

Un camión, que procedía de Logroño, ha perdido parte de la carga de fardos de paja que transportaba. El suceso ha ocurrido este miércoles en el kilómetro 17 de la carretera NA-5200, en en el término municipal de Cortes, en Navarra.

El vehículo, que se dirigía desde Logroño hacia Sangüesa para descargar pacas de paja, vertió parte ellas en el túnel situado bajo la estación de ferrocarril de la localidad, por lo que ha quedado cortado el carril de salida de la población.

La Guardia Civil, junto con el Ayuntamiento de Cortes, ha realizado las gestiones necesarias para proceder a la retirada de la carga y restablecer la normalidad en la circulación.

La Benemérita instruirá las correspondientes diligencias.