Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

Un temporero fue apuñalado mientras dormía en la madrugada de ayer en Rincón de Soto. Según informó la Guardia Civil, el presunto autor ha sido ya identificado y sigue la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, cuyo origen pudo haber sido el robo.

Los agentes de la Benemérita acudieron al lugar tras ser alertados por varios ciudadanos hacia las 06.45 horas de que se había producido una agresión a un temporero en la localidad. Al personarse en el lugar, las unidades de Seguridad Ciudadana localizaron un varón que había sido apuñalado mientras dormía, con la presunta intención de robarle.

En un primer momento la víctima fue trasladada al Hospital de Calahorra y posteriormente al Hospital San Pedro de Logroño. La investigación está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja.