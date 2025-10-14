El Gobierno aprobó el pasado martes el Plan Veo, una medida que subvencionará con hasta 100 euros la compra de gafas o lentillas para todos ... los menores de 16 años durante los dos próximos años. El programa, gestionado a través del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, pretende mejorar el acceso a la corrección visual infantil y reducir las desigualdades derivadas de los problemas de visión no tratados. José Ramón Parrilla, delegado del Colegio de Ópticos-Optometristas en La Rioja, da su valoración sobre esta iniciativa y la situación actual de la salud visual infantil.

– El Gobierno ha aprobado el Plan Veo. ¿Qué valoración hace de esta medida?

– Desde el Colegio de Ópticos-Optometristas valoramos muy positivamente esta iniciativa. Es un primer paso importante que permitirá a muchas familias acceder a una corrección visual adecuada para sus hijos. Con el tiempo, es probable que el plan se amplíe e incorpore medidas más ambiciosas. Aunque siempre habrá opiniones diversas, me parece una propuesta bien planteada y con un claro beneficio social. Es cierto que aún quedan aspectos técnicos por desarrollar, pero el punto de partida es muy bueno.

– Las ópticas serán las encargadas de aplicar el descuento directamente a las familias. ¿Cómo se organizará este proceso y qué papel tendrá el Colegio?

– El sistema se gestionará a través del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, que está desarrollando una plataforma digital. En ella se inscribirán las ópticas autorizadas para tramitar las ayudas. Este proceso requiere un tiempo de preparación, quizá de uno o dos meses desde su publicación en el BOE, que fue el pasado jueves. Hasta entonces no podrá aplicarse. Es importante aclarar que, aunque la medida se haya anunciado ya, aún necesita esa fase técnica antes de entrar en funcionamiento.

– La ayuda se concederá a todos los menores, sin distinguir por nivel de ingresos. ¿Le parece un planteamiento adecuado?

– Creo que debe aplicarse de forma universal. Todos los niños tienen el mismo derecho a disfrutar de una buena salud visual. Luego cada familia decidirá si hace uso de la ayuda o no, pero la igualdad de acceso es fundamental.

– ¿Cree que esta medida puede ayudar a detectar antes los problemas visuales y a reducir las desigualdades en el acceso a una corrección adecuada?

– En algunos casos, sin duda. Hay familias con economías más ajustadas que, por determinados motivos, pueden retrasar o evitar una revisión visual. Esta ayuda puede facilitar que muchos más niños sean tratados a tiempo.

Preparación «Este proceso requiere un tiempo, quizá uno o dos meses desde su publicación en el BOE»

Universalidad «Todos los niños tienen el mismo derecho a tener una buena salud visual»

Prevención «Tras veinte minutos frente a una pantalla, se debe mirar un objeto lejano para relajar la vista»

– ¿Puede este plan servir también para fomentar una mayor cultura de prevención en las familias?

– Desde luego. La salud visual siempre ha estado un poco por detrás de otras áreas de la salud general, y esta medida puede ayudar a situarla al mismo nivel. Fomentará revisiones más regulares y una mayor concienciación en las familias.

– En los últimos años se habla de un aumento de la miopía infantil. ¿Están notando realmente un incremento de estos casos en las ópticas?

– Sí, sin duda. Cada vez observamos más casos de miopía infantil. El uso intensivo de dispositivos móviles y la visión prolongada en distancias cortas están provocando un aumento significativo de este problema. Cuando una persona pasa muchas horas mirando de cerca sin relajar la vista, tiende a desarrollar miopía. Es uno de los grandes retos visuales del futuro.

– ¿Qué hábitos visuales saludables recomiendan los ópticos-optometristas?

– Hay varias pautas sencillas que pueden marcar una gran diferencia. Aplicar la regla del 20-20-20: cada 20 minutos frente a una pantalla, mirar un objeto lejano –a 20 pies o 6 metros– durante 20 segundos para relajar la vista. También es importante mantener una buena postura, una distancia adecuada al leer o usar dispositivo, y una iluminación correcta. Parpadear con frecuencia ayuda a evitar la sequedad ocular, y no debemos olvidar protegernos de la radiación ultravioleta con gafas homologadas.

– Desde hace tiempo defiende la incorporación del óptico-optometrista a la sanidad pública. Ahora que ya es una realidad, ¿qué opina al respecto?

– Es un logro reciente, y aún hay que ver su desarrollo, pero creo que supondrá un gran avance. Los ópticos-optometristas podemos realizar un cribado previo que evite que muchos pacientes sin patologías graves saturen las consultas de oftalmología. De este modo, los oftalmólogos podrán centrarse en los casos más complejos, reduciendo las listas de espera y haciendo más ágil el sistema público. El tiempo demostrará los resultados, pero confiamos en que serán muy positivos.