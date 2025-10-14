LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Ramón Parrilla, en Capitol, el centro óptico que dirige en Logroño. Sonia Tercero

José Ramón Parrilla

Delegado del Colegio de Ópticos-Optometristas
«El Plan Veo es un primer paso para garantizar la salud visual infantil»

Parrilla valora la nueva subvención de 100 euros y su impacto en la prevención y detección temprana de problemas de visión en menores

Juan Marín del Río

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 07:30

El Gobierno aprobó el pasado martes el Plan Veo, una medida que subvencionará con hasta 100 euros la compra de gafas o lentillas para todos ... los menores de 16 años durante los dos próximos años. El programa, gestionado a través del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, pretende mejorar el acceso a la corrección visual infantil y reducir las desigualdades derivadas de los problemas de visión no tratados. José Ramón Parrilla, delegado del Colegio de Ópticos-Optometristas en La Rioja, da su valoración sobre esta iniciativa y la situación actual de la salud visual infantil.

