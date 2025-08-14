LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero forestal interviene en el incendio de Gimileo. Rodrigo Merino

Sofocado un incendio agrario en Azofra que ha afectado a 800 metros cuadrados de matorral

Tras la intervención, los agentes han informado de que no se han registrado daños personales

La Rioja

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:06

Los Bomberos del CEIS y los recursos de Medio Natural han sofocado un incendio agrario que se ha declarado a las 14.48 horas entre Azofra y Alesanco.

Desde este Centro Coordinador de emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como a recursos de Medio Natural, entre ellos un agente forestal y el helicóptero con la CARIF, que ha efectuado dos descargas.

Tras la actuación de los medios, los Bomberos del CEIS han comunicado que se han visto afectados 800 metros cuadrados de hierba seca y matorral y que no ha habido daños personales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  2. 2

    Una mancha en medio de la piscina
  3. 3 Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco
  4. 4 Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
  5. 5 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  6. 6

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  7. 7 La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
  8. 8 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  9. 9

    Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sofocado un incendio agrario en Azofra que ha afectado a 800 metros cuadrados de matorral

Sofocado un incendio agrario en Azofra que ha afectado a 800 metros cuadrados de matorral