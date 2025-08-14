Sofocado un incendio agrario en Azofra que ha afectado a 800 metros cuadrados de matorral Tras la intervención, los agentes han informado de que no se han registrado daños personales

La Rioja Jueves, 14 de agosto 2025, 17:06 | Actualizado 17:18h.

Los Bomberos del CEIS y los recursos de Medio Natural han sofocado un incendio agrario que se ha declarado a las 14.48 horas entre Azofra y Alesanco.

Desde este Centro Coordinador de emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como a recursos de Medio Natural, entre ellos un agente forestal y el helicóptero con la CARIF, que ha efectuado dos descargas.

Tras la actuación de los medios, los Bomberos del CEIS han comunicado que se han visto afectados 800 metros cuadrados de hierba seca y matorral y que no ha habido daños personales.