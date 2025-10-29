Los sindicatos regionales secundan la movilización de los funcionarios estatales UGT, CCOO y CSIF convocan a una concentración mañana frente a la Delegación

Los sindicatos UGT, Comisiones obreras y CSIF en La Rioja secundarán la concentración convocada para toda España con la que esperan que el Gobierno central «tome nota y convoque la mesa de negociación» para firmar un acuerdo marco para los trabajadores públicos.

Los tres sindicatos han ofrecido una rueda de prensa en la que han estado presentes el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fernando Domínguez; el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, Pedro Antolín; y la responsable de acción sindical de CSIF La Rioja, Nuria García.

Reclaman un aumento de salario, «pendiente desde enero», para no perder poder adquisitivo; recualificación de los puestos de trabajo; jubilación parcial; reducir la temporalidad para cumplir el índice de interinidad exigido por la Unión Europea, del ocho por ciento; y el cien por cien de las pagas extras.

«En La Rioja son entre 21.600 y 21.800 empleados, sumando todas las administraciones, la local, la autonómica, la Administración General del Estado, sanidad, educación, todos los ámbitos, los servicios públicos. No puede ser que estén con el salario congelado», ha clamado Domínguez.

Una concentración este jueves

El eslogan para la concentración, que en La Rioja será mañana, jueves 30 de octubre, frente a la Delegación del Gobierno a las 12:00 horas, es 'Mejor salario y más Empleo' porque, ha explicado, «no se puede tener servicios de calidad si no se dignifican las condiciones» de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos.

Antolín ha señalado cómo el Gobierno de La Rioja está «abonado a la privatización de los servicios públicos» y el Gobierno central «por dejadez, por desidia, por falta de interés, está permitiendo que esto suceda en las comunidades autónomas».

Ha advertido de que «si no se atienen a negociar, a sentarse y cerrar un acuerdo» las protestas terminarán con una jornada de huelga general en el mes de diciembre.

García ha apuntado a que «es el mismo gobierno que exige a la patronal que suba los sueldos al sector privado, pero se niega a aplicar este mismo principio en su propia casa». Una actitud que ha considerado «hipócrita, incoherente y muy injusta».

Ha advertido de que «los servicios públicos se sostienen gracias al esfuerzo y la profesionalidad de unas plantillas agotadas, mal pagadas y con recursos cada vez más escasos».