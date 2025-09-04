Los sindicatos exigen un convenio de residencias «justo» tras 5 años bloqueado por la patronal Representantes de CCOO, CSIF, UGT y USO han detallado que han convocado una concentración, frente a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, tras años sin avances ni acuerdos en la negociación

Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día —CCOO, CSIF, UGT y USO— se concentrarán este viernes en Logroño para exigir un acuerdo «justo» tras 5 años de bloqueo por parte de la patronal, según recoge Efe.

Representantes de CCOO, CSIF, UGT y USO han detallado que han convocado esta concentración, frente a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, tras años sin avances ni acuerdos en la negociación.

La secretaria de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez, ha explicado que, tras varias reuniones infructuosas, la parte empresarial no muestra voluntad de mejorar de manera significativa y urgente las condiciones laborales del sector.

«En unidad de acción, las organizaciones sindicales han decidido dar un paso adelante y movilizarse», ha señalado Martínez, quien ha añadido que el próximo 10 de septiembre la patronal se ha comprometido a trasladar a la parte social una propuesta con avances reales, compromiso que esperan se materialice.

De no ser así, ha avanzado que se intensificarán las movilizaciones y se adoptarán nuevas medidas de presión, hasta lograr mejoras efectivas que dignifiquen el sector y lo hagan más atractivo.

En este sentido, han considerado imprescindible que se respeten las medidas de conciliación impulsadas por el Gobierno estatal, incluyendo permisos retribuidos para acompañar a hijos menores a consultas médicas, así como a familiares dependientes; y el cumplimiento con las negociaciones relativas a la adaptación de la jornada laboral.

También han pedido que no se denieguen, sin negociación, las reducciones ni las adaptaciones de jornada; y que se respeten los días de libre disposición y los descansos, evitando que el personal se vea obligado a doblar turnos para cubrir ausencias.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, ha destacado que el sector sociosanitario resulta poco atractivo para las trabajadoras, ya que se caracteriza por una baja remuneración, una elevada exigencia física y emocional y jornadas laborales extensas que dificultan la conciliación.

«Esta realidad ha generado una falta de personas profesionales cada vez más preocupante, lo que provoca una sobrecarga de trabajo en las plantillas y, en consecuencia, serias dificultades para garantizar una atención adecuada y de calidad a las personas usuarias», ha denunciado.

Laspeñas ha incidido en que es imprescindible cubrir de manera efectiva las bajas laborales, reforzar las plantillas y poner en marcha programas de formación incentivada que permitan atraer a nuevas profesionales y mejorar la preparación del personal existente.

Además, el responsable de la federación de Servicios de USO, Jesús Fernández, ha reclamado una reducción de la jornada anual que equipare al sector a las 37 horas semanales, con el compromiso de seguir avanzando progresivamente hasta alcanzar las 35 horas.

«No es de recibo mantener jornadas tan extensas en un calendario laboral de lunes a domingo, donde apenas se descansa un único domingo al mes, y al mismo tiempo pretender hacer del sector un ámbito atractivo y protegido», ha criticado.

En cuanto a la jubilación, Fernández defiende que la edad ordinaria de jubilación no debe superar los 65 años y subraya la necesidad de medidas complementarias.

Por último, la secretaria del sector de Servicios de Atención Social de UGT, Dary Saiz, ha explicado que el salario base de una persona gerocultora, que suponen más del 60 % de las plantillas, es de apenas 17 euros al mes por encima del Salario Mínimo Interprofesional.

Además, algunas categorías profesionales, como el personal de lavandería, recepción, limpieza o pinches de cocina ni siquiera alcanzan el SMI, siendo absorbidos sus pluses por esta razón y, por tanto, trabajando gratis los domingos y festivos, y no viendo recompensada su antigüedad.

Ha destacado que el salario base mensual de una persona gerocultora en Vizcaya según su convenio colectivo es de 1.800 euros, frente a los 1202,42 que percibirá en La Rioja. EFE

