LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancias paradas en el exterior de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. UGT

Los sindicatos critican el colapso en Urgencias, con 35 pacientes a la espera de ingreso

UGT, CC OO y CSIF critican la retención de ambulancias en el aparcamiento del San Pedro y el cierre de dos plantas de hospitalización, mientras Salud alega que el número de atenciones «es inferior a la de otros periodos del año»

Irene Echazarreta

Irene Echazarreta

Logroño

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:27

El Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño experimenta una situación crítica. En la tarde de este lunes, hubo ambulancias «retenidas» a las puertas de las instalaciones ... y pacientes que tuvieron que aguardar varias horas para poder ser atendidos. Algunos, incluso, tuvieron que afrontar una noche larga y esperar hasta doce horas para poder ser trasladados a un box.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  3. 3 Un tabernero riojano con mucha escuela
  4. 4

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  5. 5

    Cárcel para un hombre que cargó la factura del cambio de ventanas a dos familiares
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7 Más autoridad para los profesores en el nuevo decreto de convivencia de La Rioja
  8. 8 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  9. 9 The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash
  10. 10 UGT denuncia el colapso en Urgencias: ambulancias retenidas y 32 pacientes a la espera de ingreso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los sindicatos critican el colapso en Urgencias, con 35 pacientes a la espera de ingreso

Los sindicatos critican el colapso en Urgencias, con 35 pacientes a la espera de ingreso