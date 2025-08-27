Los sindicatos critican el colapso en Urgencias, con 35 pacientes a la espera de ingreso

El Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño experimenta una situación crítica. En la tarde de este lunes, hubo ambulancias «retenidas» a las puertas de las instalaciones ... y pacientes que tuvieron que aguardar varias horas para poder ser atendidos. Algunos, incluso, tuvieron que afrontar una noche larga y esperar hasta doce horas para poder ser trasladados a un box.

«Las Urgencias están saturadas», clamaba en la noche del lunes una riojana que esperó resignadamente su turno durante «siete horas y media». «Fue verdaderamente inhumano; nunca había visto tanta gente», señalaba antes de apuntar que la única justificación que recibió por parte del médico que le atendió es que «falta personal».

La situación en el exterior de Urgencias tampoco resultó mejor en ningún momento: hasta diez ambulancias tuvieron que aguardar el lunes en el aparcamiento por el colapso registrado, lo que obligó a los técnicos a permanecer durante horas con los enfermos a su cargo, pese a que debían ser atendidos por personal del hospital. «Nuestra labor es extrahospitalaria», recuerda Fernando Sáenz, presidente del Comité de Empresa de La Rioja Cuida, que constata que este problema «ya es recurrente».

Lo peor, incide, es que las ambulancias que tuvieron que permanecieron estacionadas fuera «son vehículos que no están atendiendo las emergencias en sus zonas, por lo que si hay un aviso o un accidente con múltiples víctimas, no se van a poder atender». Por ello, considera que «hace falta implementar más servicios, más vehículos en Logroño y mejorar la coordinación de las rutas».

La presión, lejos de mejorar, tampoco remitió este martes: por la mañana hubo entre 32 y 35 pacientes a la espera de ingreso, según UGT y CC OO. «Se saturan las Urgencias porque no hay camas libres», expone Jaime Sainz, delegado de CC OO, que justifica la presión asistencial en que «se siguen haciendo operaciones no urgentes para aligerar la lista de espera». Además, «se han cerrado dos controles de hospitalización en verano para tener menos personal, cuando existe una bolsa de empleo, y han movido a celadores y enfermeras de sus puestos en Urgencias para que atiendan otros servicios, como observación». «Si estos controles estuviesen abiertos, no tendríamos tantos pacientes a la espera de una cama», apunta Raquel Marín, delegada de Sanidad de CSIF La Rioja, que lamenta que las enfermeras estuvieron «saturadas desde las ocho de la mañana».

«Comportamiento habitual»

El gerente del Seris, Luis Ángel González, alega que la situación registrada el lunes en el Hospital San Pedro «forma parte del comportamiento normal y natural de cualquier servicio de Urgencias». «Siempre se produce una mayor afluencia de pacientes los lunes tras el fin de semana, que se reduce según transcurre la semana», ha indicado.

En cualquier caso, los datos proporcionados por Salud contrastan (y mucho) con los que manejan los propios sindicatos de la región. El lunes, según el gerente, atendieron a 348 pacientes, de los que 298 eran adultos, cuando «en épocas de gripe o de infecciones respiratorias llegamos hasta los 500». El número de atenciones, según la Consejería de Salud, «es inferior a la de otros periodos del año».

En relación a las camas, asegura que «hoy por la mañana -por este martes- teníamos 31 libres y 31 pacientes pendientes de hospitalización, por lo que teníamos recursos suficientes para ingresarlos». «Si a estas camas le sumamos las altas que se van a dar, al final del día el volumen de pacientes en prehospitalización y de personas esperando es mucho menor. Es el comportamiento habitual de cualquier servicio de Urgencias».