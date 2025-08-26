UGT denuncia el colapso en Urgencias: ambulancias retenidas y 32 pacientes a la espera de ingreso El sindicato critica que el lunes los técnicos de ambulancias estuvieron «durante horas» con los enfermos a su cargo

Irene Echazarreta Logroño Martes, 26 de agosto 2025, 11:01 | Actualizado 11:07h. Comenta Compartir

El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño experimenta una situación crítica. UGT ha denunciado que en la tarde de este lunes hubo cerca de diez ambulancias «retenidas» a las puertas ante el «colapso» que había de pacientes, que obligó a los profesionales a permanecer «durante horas» con los enfermos a su cargo, pese a que «deberían ser atendidos por personal del hospital».

Este martes la coyuntura tampoco mejora: hay 32 pacientes a la espera de ingreso hospitalario desde esta misma mañana. Según el sindicato, las camas de prehospitalización y los 'toriles' «ya están ocupadas por completo». Los técnicos «ya han trasladado en numerosas ocasiones a la gerencia de La Rioja Cuida su malestar, porque mientras permanecen retenidos los vehículos no pueden atender muchas localidades en caso de producirse otra emergencia».

Ante esta situación, UGT ha recordado que su labor es extrahospitalaria y no incluye permanecer de forma prolongada en los centros sanitarios ni asumir funciones que no les corresponden. Por ello, ha exigido que se habilite de manera inmediata una zona específica de transferencia de pacientes que garantice una atención «ágil, eficaz y segura» para toda la ciudadanía.

El sindicato también ha criticado la falta de previsión de la dirección del hospital ante episodios como el sucedido este lunes. «No se trata de incidencias puntuales, como afirmó la consejera de Salud en Navidad y en verano, sino de una problemática que se repite semana tras semana».

UGT Servicios Públicos La Rioja también a instado a María Martín a que en la ampliación de las Urgencias del San Pedro «se contemple esa zona de transferencia de pacientes, ya implantada en muchas otras comunidades autónomas, y que deje de recurrir al personal extrahospitalario para paliar los efectos de una mala gestión».

Desde la Sección de Técnicos en Emergencias Sanitarias de UGT han denunciado que la situación en Urgencias es «ya insostenible». «No se trata de un episodio aislado, sino de un colapso constante con graves consecuencias para la atención extrahospitalaria», han reiterado.