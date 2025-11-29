El Sindicato Riojano de Policías critica que los ayuntamientos «desobedecen las normativas de recogida de animales» La entidad considera que «el servicio es del todo deficiente» e insta al Gobierno de La Rioja a que restablezca un servicio operativo y continuo

Diego Marín A. Logroño Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:37

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha expuesto en una nota de prensa que los ayuntamientos «desobedecen sistemáticamente las normativas relacionadas con la recogida y custodia de animales». El pasado 13 de noviembre, como ya publicó Diario LA RIOJA, dos mastines aparecieron perdidos junto a la carretera N-120, en el término municipal de Nájera. Varias personas avisaron del peligro que suponía para la seguridad vial y para los propios animales al 112, Guardia Civil y Policía Local. A pesar de que la competencia es municipal, «el Ayuntamiento pasó olímpicamente», criticaron los ciudadanos que alertaron de la situación.

«Ante la alarma y confusión social provocada por este incidente y las dudas generadas entre los ciudadanos no sólo de Nájera, sino de toda la comunidad, pues este es un mal endémico, lo primero que tiene que quedar claro es que la competencia de la recogida y custodia de animales recae única y exclusivamente en los ayuntamientos, no en las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sea Guardia Civil o Policía Local», subraya el sindicato. La Ley de Bienestar de los Animales dicta que «corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal», para lo que deberá contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las 24 horas.

En La Rioja son muy pocos los municipios que cuentan con instalaciones adecuadas, si bien las tienen las principales localidades, Logroño y Calahorra. «Para cumplir con este deber legal, los consistorios pueden optar por asumir con medios propios esta competencia o bien llegar acuerdos con clínicas veterinarias, protectoras u otros organismos especializados», advierte SRPF. Actualmente el servicio de acogida y custodia de animales domésticos a nivel regional la realiza la empresa pública Tragsa, con sede en el Centro de Acogida de Animales de La Rioja, en Cañas, pero el sindicato considera que «el servicio es del todo deficiente, tan sólo se ofrece cobertura durante horario de oficina, es decir, por las mañanas de lunes a viernes, dejando desamparadas las tardes, las noches y los fines de semana».

SRPF añade que, «en este escenario de incumplimiento de normativa, algunos ayuntamientos tratan de eludir su responsabilidad derivando ilegalmente este servicio en los cuerpos de Policía Local», lo que el sindicato denuncia. «Los alcaldes intentan esquivar su compromiso haciendo que los policías carguen con una función que no les corresponde. Esta manida política de los alcaldes de 'pasar el muerto' a los trabajadores públicos, en este caso, supone un riesgo tanto para la seguridad de los agentes de policía como para la de los ciudadanos y la de los propios animales«, concluyen.

Por parte de SRPF la solución parece clara: que «el Gobierno de La Rioja restablezca un servicio operativo y continuo para la recogida de animales abandonados y que los ayuntamientos cumplan sus obligaciones legales estableciendo un servicio específico propio o contratado, básicamente que los políticos cumplan sus propias leyes».