Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»

El pasado jueves dos perros aparecieron perdidos en Nájera, en las inmediaciones de la carretera N-120, sin que, a pesar de los numerosos ... avisos, nadie se hiciera cargo de la situación. Como marca la Ley de Bienestar de los Animales, «corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal», para lo que deberá contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las 24 horas. Varias personas con las que ha podido hablar Diario LA RIOJA explican que dos mastines «cachorros y dóciles pero enormes» aparecieron por la mañana junto a la Harinera Riojana, que se encuentra a pie de carretera.

«Nos preocupamos por si se producía un accidente, porque pasan unos 60 camiones al día y es el cruce del Camino de Santiago. Llamamos al 112, a la Guardia Civil y a la Policía Local pero nadie hizo nada, así que acabamos enfadados. Luego, si sucede algo, nos llevamos las manos a la cabeza…», explica un hombre que llamó a las autoridades para alertar de la situación. «Mucha gente se movilizó para intentar ayudar, excepto quienes les pagan por el servicio público», critica. Una mujer que también asegura que llamó a la Policía Local de Nájera expone que «nadie hizo nada, a pesar del temor de que se metieran en la carretera, porque llamamos a todo el mundo y nadie se hizo cargo, el Ayuntamiento pasó olímpicamente».

Consultado por este periódico, el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri (PP), asegura que «no tenía constancia» de lo sucedido «ni puedo darle veracidad». Sin embargo, este medio ha podido confirmar que la Policía Local de Nájera recibió al menos tres avisos de SOS Rioja y particulares relacionados con los perros pero, según comprobaron después, en los primeros les dieron una dirección equivocada, por lo que al acudir al lugar indicado no apreciaron ni pudieron hacer nada, y en el último, ya con la referencia correcta, no encontraron a los animales.

Los mastines eran «cachorros y dóciles pero enormes». L.R.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, de la que depende el Centro de Acogida de Animales de Cañas, no ha dado respuesta a la petición de información sobre este caso. En cambio, la Consejería de Salud y Políticas Sociales expone que, cuando se recibe un aviso de estas características en el 112, «se toman datos básicos: ubicación, número de animales, estado aparente, riesgo para la circulación y datos de contacto del emisor de la llamada» y «se evalúa la situación, si supone un riesgo para la seguridad vial o humana para decidir a qué organismo derivar la llamada, en la mayoría de los casos a Policía Local, Guardia Civil o el centro de acogida».

La Guardia Civil ha declinado hacer declaraciones al considerar que no es un tema de su competencia sino de los consistorios. Jesús María García, diputado regional del PSOE, señala que «es evidente, por las recurrentes quejas, que la recogida de perros abandonados y extraviados ahora es desastrosa, así que le pediría a la consejera Noemí Manzanos que sea sensible con esta situación y ponga remedio porque no es tolerable que un servicio como este solo se preste en horario de oficina». Según los particulares que alertaron de la situación, «al final, por la tarde, apareció el dueño, al que se le habían escapado de una finca, y nos dijeron que al día siguiente se le volvieron a perder».