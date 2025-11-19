LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los dos mastines que aparecieron perdidos en Nájera la semana pasada. L.R.

Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»

A pesar de las numerosas llamadas a SOS Rioja, Guardia Civil y Policía Local, «el Ayuntamiento pasó olímpicamente», critican varios ciudadanos. La competencia es municipal, pero el alcalde asegura que «no tenía constancia» de lo sucedido

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

El pasado jueves dos perros aparecieron perdidos en Nájera, en las inmediaciones de la carretera N-120, sin que, a pesar de los numerosos ... avisos, nadie se hiciera cargo de la situación. Como marca la Ley de Bienestar de los Animales, «corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal», para lo que deberá contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las 24 horas. Varias personas con las que ha podido hablar Diario LA RIOJA explican que dos mastines «cachorros y dóciles pero enormes» aparecieron por la mañana junto a la Harinera Riojana, que se encuentra a pie de carretera.

