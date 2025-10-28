El Sindicato de Estudiantes de La Rioja se suma a las protestas para exigir medidas contra el acoso escolar Cerca de un centenar de pesronas se han concentrado en El Espolón de Logroño en recuerdo de Sandra Peña, una joven de 14 años víctima de bullying

EFE Martes, 28 de octubre 2025, 17:19 Comenta Compartir

El Sindicato de Estudiantes de La Rioja se ha sumado este martes a las protestas desarrolladas en todo el país para arropar a la familia de Sandra Peña, la joven de 14 años que se suicidó hace dos semanas en Sevilla, y para pedir que se actúe ante los casos de acoso escolar. En la concentración, desarrollada en El Espolón de Logroño, también han solicitado que en los centros no se ignoren las denuncias que se planteen y que se destinen todos los recursos económicos, humanos y materiales necesarios.

Por todo ello, como ha indicado Antonio, el coordinador de este sindicato en la comunidad riojana, han salido a la calle para «hacer ruido». 'Sandra no te olvidamos. Hay responsables' es el lema de la pancarta que se ha portado en la concentración en el paseo de El Espolón, cuyos asistentes se han desplazado después hasta la plaza del Ayuntamiento, tras pasar por el instituto Sagasta.

El portavoz ha incidido en enviar un mensaje a las direcciones de los centros educativos para que se apliquen los protocolos antiacoso y se asuman responsabilidades. Con esta concentración, desarrollada a nivel nacional, se trata de «hacer ruido» para que se conozca la existencia de casos de acoso en los centros educativos y se adopten medidas, ha añadido.

En esta concentración también ha participado un joven de 23, alumno de la Universidad de La Rioja y quien ha afirmado que sufrió acoso escolar. Ha declarado que se dice que existe un protocolo antiacoso, pero cree que luego no se aplica; ha incidido en que los centros educativos «miran hacia otro lado» y el caso de Sandra Peña es «la gota que colma el vaso».

En el comunicado que se ha leído, se ha abogado por señalar a los auténticos responsables de estas situaciones se produzcan, entre los que se ha citado a «quienes actúan como matones de patio en colegios, en los institutos y en las calles; y a quienes les aplauden».