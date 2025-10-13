LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Ezquerro
HIDROGRAFÍA

Sigue bajando el agua embalsada en La Rioja

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:03

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 37,7% de su capacidad, frente al 39,9% de hace una semana, lo que supone un descenso más de dos puntos. Según el último informe de la CHE, los porcentajes oscilan entre el 55,5% de Pajares y el 21,6% del González Lacasa, pasando por el 52,9% de Enciso y el 34,9% de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla ha bajado en 1,24 hectómetros cúbicos en la última semana. El de Pajares lo ha hecho en 0,78 hectómetros y el González Lacasa ha disminuido en 0,21 hectómetros.

