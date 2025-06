El servicio de taxis y la suciedad en Logroño: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Jueves, 26 de junio 2025, 10:06 Comenta Compartir

Suciedad en la estación de autobús

«El otro día salí de excursión a primera hora de la mañana y pude observar lo sucia que está la zona de la nueva estación de bus. Todo el suelo lleno de papeles y líquidos, algo que me sorprende, porque a esa hora los trabajadores de limpieza están allí y cuando llegas por la tarde la suciedad sigue estando. Por respeto deberían cuidarlo, es cuestión de higiene», pide esta remitente logroñesa en la primera llamada del día a la sección.

«Nefasto servicio de los taxis en Logroño»

La segunda llamada del día deja otra queja. «Da igual la hora a la que llames, por la mañana, por la tarde... porque no te cogen la llamada. Ante esta situación, que se repite continuamente, solicito al Ayuntamiento de Logroño que autorice a los taxis privados que se instalen en nuestra ciudad», reclama.

Las Vueltas de Nájera, «una vergüenza»

«Solo han venido chavales para beber y a las demás personas no nos dejan dar las vueltas como realmente son, porque se meten bebidos con botellas. Y no sólo a los mayores, sino también a los niños. Han dejado el pueblo como si fuese un basurero, todos estaban borrachos y han dejado residuos por el suelo. Han dado vergüenza, por eso pido al Ayuntamiento de Nájera que haga como en las fiestas de Logroño, que no dejen entrar a esa zona con bebidas ni borrachos», dice indignada esta vecina de la ciudad.

«El centro de Logroño está indecente»

Seguimos con las quejas, pero esta vez sobre el centro de la capital riojana, donde otra vecina se queja de la «suciedad que hay en las calles, sobre todo en la zona de avenida de la Paz junto con la Glorieta, donde ya puede verse esa costra sucia que es indecente. Pido que se tomen medidas», expone.

Arreglos y parques en Logroño

En la siguiente llamada, su autor plantea una cuestión. «Me gustaría saber qué va a pasar con el Parque de México y el de la Princesa Leonor, porque está vallada justo la plaza circular que tiene todo árboles que además dan sombra. Por eso pido que se quite la valla. En estos días de altas temperaturas se agradece encontrar por la ciudad alguna zona con sombra para poder resguardarse del calor. Si se elimina el vallado podríamos disfrutar de eso, porque es donde se concentra menos calor», dice el vecino.

Crítica a las reformas en el barrio de San José

En la siguiente queja su autor señala que en el barrio de San José «han empezado la casa por el tejado y no por los cimientos, porque no me creo que haya más tráfico por esta zona que en pleno centro de Logroño». Además, expone que «para rematar, hay tres carriles bici en una zona de menos de cien metros, concretamente desde la calle San José de Calasanz a la calle Cigüeña. Y, por si fuera poco, también han hecho otro del Rectorado a San José de Calasanz. Hay que pensar más en la ciudadanía», opina.

«Perros sueltos en Albelda»

Este vecino de Albelda de Iregua se queja de que algunas personas del pueblo permitan que sus perros vayan sueltos, «sobre todo por la plaza principal, porque ahí están todos los niños, es peligroso y molestan», subraya.

Efectos de la tormenta en la plaza Juan Miró

Cerramos la sección con la petición de una logroñesa que solicita que se limpien «las ramas y todo aquello que se llevó la tormenta el otro día» en la plaza Juan Miró.

... y La Guindilla Suciedad en el parque de La Cometa de Logroño

El remitente de esta fotodenuncia quiere evidenciar su indignación por el estado en el que se encuentran algunos de los bancos y baldosas del parque de la Cometa de Logroño, que están llenos de excrementos. «Esta es la limpieza que tenemos. Gracias, señor alcalde», dice con ironía este lector, que espera que se adopte pronto una medida al respecto.

