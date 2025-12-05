LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Huelga médica del pasado 3 de octubre Juan Marín

El Seris mantiene su programación pese a la convocatoria de huelga

La administración defiende los servicios mínimos pautados «para garantizar la prestación sanitaria a la población»

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:02

El gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris), Luis Ángel González, reconoce que afronta la convocatoria de huelga médica con preocupación, sobre todo por las fechas en que se produce, después de tres días festivos, antes del fin de semana y «con un incremento de la presión asistencial» por el impacto de los virus respiratorios. «Nuestro deber -señala- es velar por que se mantenga una prestación sanitaria amplia y rigurosamente planificada».

González lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: «Debemos mantener la programación como en una jornada habitual, así que en principio no hay alteraciones ni en consultas ni en pruebas diagnósticas. En quirófano tampoco: las operaciones urgentes se mantendrán al 100% y las programadas también, aunque dependerá en última instancia del seguimiento que obtenga la huelga. Como no podemos prever su impacto, la programación debe continuar siendo la prevista».

«Los pacientes pueden acudir con normalidad a la atención urgente y a la hospitalaria -subraya González-. Puede haber ajustes en las consultas externas, aunque eso dependerá del seguimiento de la huelga; en ese caso, se atenderá a los pacientes según criterios clínicos, de manera especial a los vulnerables».

El gerente del Seris defiende los sevicios mínimos adoptados, pese a las quejas de los convocantes: «Consideramos que este es un servicio esencial y ante esa tesitura nos vemos obligados a garantizarlo. Así como los profesionales tienen el derecho constitucional a hacer huelga, nosotros tenemos la obligación, recogida en el artículo 28.2 de la Constitución, de asegurar los servicios esenciales en ese caso».

