El Seris reduce este año su lista quirúrgica en otro 11,6% pero aún tiene 7.391 pacientes

Con prisas y con las menores pausas posibles, las listas de espera quirúrgicas y los tiempos medios de demora para entrar a quirófano en La ... Rioja avanzan con lentitud hacia una meta concreta, la de retornar al escenario de diciembre de 2019, cuando el SARS CoV-2 preparaba ya un ataque que semanas después puso patas arriba el planeta con una pandemia descomunal. El objetivo ni siquiera se intuye todavía en el horizonte próximo para desesperación de los más de 7.000 pacientes que hacen gala de dicho sustantivo al aguardar durante semanas y meses una llamada de los cirujanos del Servicio Riojano de Salud (Seris) que en algunos servicios se hace esperar demasiado.

Pese a todo, el plan de choque diseñado por la Consejería que encabeza María Martín, puesto en marcha en el verano de 2023, con el impulso de la actividad quirúrgica extraordinaria (apertura de quirófanos por la tarde y los sábados) y convenios con la sanidad privada, entre otras medidas, no deja de dar sus frutos, eso sí, con algunos pasos atrás forzados por los picos al alza que imponen los periodos vacacionales, como en estos meses de verano.

De hecho, durante el primer semestre de este 2025 Salud ha logrado una nueva rebaja del 11,5% en las cifras de la lista de espera quirúrgica al restar 973 pacientes a la bolsa de 8.364 con que se despedía el ejercicio anterior. Sin embargo, según las cifras desglosadas facilitadas a Diario LA RIOJA por el Seris y aún no oficializadas con su publicación, a 30 de junio pasado aún figuraban en sus listados 7.391 usuarios que deben ser citados a quirófano.

Respecto a las radiografías previas –datos que se desglosan por años a cierre de junio y diciembre en el Portal de Información Sanitaria del Sistema Público de Salud de La Rioja (Rioja Salud)– la mejora es tan evidente como continua. En los últimos doce meses, el descenso es del 15,5% al sacar a 1.359 de los 8.750 pacientes que figuraban en junio de 2024. Con 6.372 en listas de espera quirúrgica a noviembre de 2019, tras arrasar el covid todos los sistemas sanitarios el dato se disparó hasta alcanzar su techo en diciembre de 2023, con 11.036, que descendió a finales de ese ejercicio hasta los 10.873 en una tendencia que todavía prosigue.

El 70% de cuatro servicios

Por especialidades, el trabajo quirúrgico pendiente acumulado vuelve a señalar a los servicios con más demanda, entre otras razones por el envejecimiento de la población. A la cabeza, Oftalmología, con 1.718 pacientes en lista de espera a junio pasado tras dos incrementos semestrales consecutivos ya que contabilizaba 1.398 doce meses atrás y 1.588 al cierre de 2024. Su techo llegó en junio de 2023, con 2.249. El segundo con más carga de trabajo acumulado es Traumatología, con 1.495, aunque en su caso la merma en las listas de espera es intensa –de 3.313 en diciembre de 2023 a 2.556 en junio del pasado año, un ejercicio que cerró con 2.226–. Junto a las dos anteriores especialidades Cirugía General y Digestiva, con 986 (1-829 al cierre de 2023); y Urología, con 899 (1.382 hace dos años), copan casi siete de cada diez pacientes que aguardan su entrada a quirófano.

1.718 pacientes suma Oftalmología, la que más. A continuación, Traumatología (1.495), Cirugía General y Digestiva (986) y Urología (899). Cirugía Cardíaca solo 5.

74 días es la demora media máxima (Cirugía Vascular y Angiología), seguida de 72 en Traumatología y 71 en Urología.

El 43,4% de los pacientes en lista de espera quirúrgica son de Oftalmología y Cirugía Ortopédica

La demora media en el Seris se situaba en 44 días antes de la pandemia, pero para septiembre de 2023 creció hasta los 120

El resto se completa con los 565 de Dermatología (682 en diciembre de 2023), los 564 de Otorrinolaringología (669 en junio de 2024), los 248 de Ginecología (291 hace un año), los 246 de Cirugía Vascular y Angiología (356 dos años atrás) y los datos de los servicios con menos usuarios en la antesala de la intervención quirúrgica: 33 de Cirugía Torácica, 25 de Cirugía Plástica y 5 de Cirugía Cardíaca.

A la par que la cifra de pacientes acumulados, la otra variable clave es la de la demora media estimada hasta ser citado a la intervención. Con un punto de partida de 44 días en la época prepandémica, el dígito creció hasta los 100 en junio de 2023 para dispararse hasta los 120 en septiembre de ese año, que se despidió en 106. El plan de choque logró una intensa rebaja el pasado año, 64 días, demora que se mantenía a 30 de junio pasado tras arrancar el mes en 60, una tendencia que se torció con las fiestas de San Bernabé y el inicio del verano.

Por especialidades, la demora media más alta es la de Cirugía Vascular y Angiología, con 74 días (115 en junio de 2023), seguida de los 72 de Traumatología y Cirugía Ortopédica (130 en diciembre de 2023) y los 71 de Urología (113 al cierre de 2023). Muy cerca de ellos, Cirugía Maxilofacial, con 69 días (104 dos años atrás); y Otorrinolaringología, con 66, 10 menos que hace seis meses. Por debajo de la media regional, el resto, con los mejores indicadores en Cirugía Torácica (31 días de demora media), Cirugía Plástica y Reparadora (29 jornadas) y Cirugía Cardíaca, con 28, nueve más que al cierre del pasado año (19) tras descender desde unos preocupantes 52 de diciembre de 2023.

Para conocer la radiografía real completa en España (la demora media en el Sistema Nacional de Salud es de 121 días, 57 más que en la comunidad), habrá que esperar a que el Ministerio de sanidad cuelgue en unas semanas su informe correspondiente a junio de este año, en el que se otorgaba a La Rioja una lista de espera quirúrgica de 6.442 pacientes a 31 de diciembre pasado (4.672 en diciembre de 2019, 8.831 en junio de 2023, 8.505 al cierre de ese ejercicio y 6.292 en junio de 2024).