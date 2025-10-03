El Seris integra la información clínica del Hospital San Pedro y del de Calahorra En febrero de 2024 comenzaron a darse los primeros pasos para la unificación, integrándose los dos entornos Selene hospitalarios en uno único

La Rioja Viernes, 3 de octubre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El Servicio Riojano de Salud (Seris) desarrollará desde este viernes hasta el sábado la integración de la información clínica entre el Hospital San Pedro de Logroño y el de Calahorra, con un plan de acción para minimizar incidencias. En las reuniones mantenidas con los profesionales se les ha presentado la planificación del cambio, cómo se va a trabajar durante la migración y la disponibilidad de recursos informáticos, entre otras cuestiones.

En febrero de 2024 comenzaron a darse los primeros pasos para la unificación, integrándose los dos entornos Selene hospitalarios en uno único. Desde entonces, se han celebrado alrededor de 300 reuniones entre todos los agentes implicados, profesionales sanitarios y no sanitarios de ambos hospitales, para ofrecer la mejor versión y llegar al objetivo de alcanzar la integración de la Historia Clínica Electrónica (HCE) con un único número de historia hospitalaria para cada ciudadano.

Según ha detallado el Gobierno regional en una nota, se ha reforzado el servicio de informática y la presencia de los profesionales del equipo funcional Selene. Esta misma semana, se han mantenido reuniones previas al arranque con los mandos intermedios de los servicios centrales; de los servicios médicos y de los servicios quirúrgicos de ambos hospitales y, ayer mismo, con el personal de guardia de los días 3 y 4 de octubre.

Selene Raquel

Si hasta ahora existían dos entornos Selene Atención Hospitalaria (Hospital San Pedro y Hospital de Calahorra), con este proyecto que ya se materializa se crea un único entorno Selene Atención Hospitalaria, que pasa a denominarse Selene Raquel.

Este nombre se ha elegido en memoria de Raquel Lahoz, primera coordinadora del equipo funcional Selene e impulsora del arranque de la historia clínica electrónica en La Rioja.

Este proyecto de unificación incluye la homogeneización de circuitos funcionales, la racionalización de sistemas, y la identificación única de los pacientes del ámbito hospitalario, independientemente de las instalaciones donde sean atendidos.

Además, explica el Gobierno, como paso previo a la integración, ha sido una oportunidad de mejora en los servicios médicos para estandarizar protocolos quirúrgicos, informes, consentimientos informados y creación de formularios específicos comunes.