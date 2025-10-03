LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital de Calahorra.

El Seris integra la información clínica del Hospital San Pedro y del de Calahorra

En febrero de 2024 comenzaron a darse los primeros pasos para la unificación, integrándose los dos entornos Selene hospitalarios en uno único

La Rioja

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:28

Comenta

El Servicio Riojano de Salud (Seris) desarrollará desde este viernes hasta el sábado la integración de la información clínica entre el Hospital San Pedro de Logroño y el de Calahorra, con un plan de acción para minimizar incidencias. En las reuniones mantenidas con los profesionales se les ha presentado la planificación del cambio, cómo se va a trabajar durante la migración y la disponibilidad de recursos informáticos, entre otras cuestiones.

En febrero de 2024 comenzaron a darse los primeros pasos para la unificación, integrándose los dos entornos Selene hospitalarios en uno único. Desde entonces, se han celebrado alrededor de 300 reuniones entre todos los agentes implicados, profesionales sanitarios y no sanitarios de ambos hospitales, para ofrecer la mejor versión y llegar al objetivo de alcanzar la integración de la Historia Clínica Electrónica (HCE) con un único número de historia hospitalaria para cada ciudadano.

Según ha detallado el Gobierno regional en una nota, se ha reforzado el servicio de informática y la presencia de los profesionales del equipo funcional Selene. Esta misma semana, se han mantenido reuniones previas al arranque con los mandos intermedios de los servicios centrales; de los servicios médicos y de los servicios quirúrgicos de ambos hospitales y, ayer mismo, con el personal de guardia de los días 3 y 4 de octubre.

Selene Raquel

Si hasta ahora existían dos entornos Selene Atención Hospitalaria (Hospital San Pedro y Hospital de Calahorra), con este proyecto que ya se materializa se crea un único entorno Selene Atención Hospitalaria, que pasa a denominarse Selene Raquel.

Este nombre se ha elegido en memoria de Raquel Lahoz, primera coordinadora del equipo funcional Selene e impulsora del arranque de la historia clínica electrónica en La Rioja.

Este proyecto de unificación incluye la homogeneización de circuitos funcionales, la racionalización de sistemas, y la identificación única de los pacientes del ámbito hospitalario, independientemente de las instalaciones donde sean atendidos.

Además, explica el Gobierno, como paso previo a la integración, ha sido una oportunidad de mejora en los servicios médicos para estandarizar protocolos quirúrgicos, informes, consentimientos informados y creación de formularios específicos comunes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  4. 4

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  8. 8 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  9. 9

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  10. 10 ¿Te gusta el vino? Pues apunta para el finde San Asensio y San Vicente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Seris integra la información clínica del Hospital San Pedro y del de Calahorra

El Seris integra la información clínica del Hospital San Pedro y del de Calahorra