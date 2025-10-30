El Seris crea una nueva subdirección de personal en el Hospital de Calahorra Ignacio González, que ya trabajaba en recursos humanos, asume el cargo tras la integración del centro en el Servicio Riojano de Salud

Alberto Gil Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 08:45

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer el proyecto de decreto que modifica la estructura orgánica de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud (Seris) para reforzar la gestión del Hospital de Calahorra mediante la creación de una nueva subdirección adjunta específica que refuerza el organigrama organizativo y de gestión interna del centro hospitalario de referencia de La Rioja Baja.

El consejero portavoz, Alfonso Domínguez, explicó que «desde que culminó la integración del Hospital de Calahorra en el Seris, el Gobierno de La Rioja está potenciando el desarrollo del centro hospitalario desde diversos ámbitos, tanto presupuestariamente como incrementando su cartera de servicios y la asistencia que presta a los calagurritanos y a la población del entorno».

En este contexto, el consejo de administración del Seris acordó el pasado 25 de julio que se modificase la estructura orgánica del Hospital de Calahorra con la creación de una nueva subdirección, que ejercerá Ignacio González Rodríguez, y que se suma a la ya existente, ambas dependientes de la directora del centro, Patricia Martín Rico. «Dada su ubicación y tamaño se considera necesario desconcentrar la gestión de recursos humanos respecto al personal adscrito al centro, dotándolo de mayor autonomía operativa», insistió Domínguez. La nueva subdirección adjunta se adscribirá a la Dirección del Hospital de Calahorra y asumirá funciones en el ámbito de la política de personal, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia.

El centro sigue dirigido por Patricia Martín Rico, a partir de ahora con dos subdirecciones tras su integración en el Seris

El Ejecutivo autonómico trabaja para que el centro hospitalario de referencia para La Rioja Baja sea «pionero y mejore sus prestaciones no solo en el ámbito asistencial, sino también en lo relativo a infraestructuras» con una inversión de cerca de 3 millones de euros en 2026. En respuesta a una demanda trasladada por los profesionales del centro hace años, y que nunca se había abordado, se va ampliar la zona de consultas externas y mejorar la parte de hospitalización y Cirugía Mayor Ambulatoria, potenciando programas pioneros como el Doria en Oftalmología. La sinergia que se va a producir entre el Hospital San Pedro y el de Calahorra «va a servir para dar un salto cualitativo en la calidad asistencial».