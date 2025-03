La serie de la ONCE para ponerte en la piel de quien no ve La organización ha grabado once capítulos de 'Mucho que ver' sobre las situaciones cotidianas de los que son ciegos o sufren una discapacidad visual

La Rioja Martes, 4 de marzo 2025, 18:19 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

Pedir un café y ver si tienes azúcar. Ir a subir a un autobús y hacerlo con seguridad. Hacer la compra y llegar a casa con los productos que realmente querías. Son situaciones cotidianas que para quien no es ciego o sufre una discapacidad visual no son un problema, pero ¿te imaginas que no pudieras contar con el sentido de la vista? La ONCE busca sensibilizar a los ciudadanos respecto a los problemas que en su día a día se enfrentan personas ciegas o con discapacidad visual e, incluso, con cierto humor, quiere enseñarnos a ayudarles, ya que a veces no sabemos cómo hacerlo y se producen situaciones algo dantescas. Para ello han desarrollado la serie 'Mucho que ver', que consta de 11 capítulos que irán publicándose en sus redes sociales con una periodicidad semanal.

Los protagonistas son grupo de amigos ciegos o con discapacidad visual que se reúne en una cafetería de forma habitual para compartir su día a día, detallan en su web. A lo largo de esta ficción explican sus anécdotas y vivencias para que el espectador conozca su realidad y aprenda a cómo relacionarse con ellos.

Este martes se ha presentado en Logroño como se está haciendo en numerosos lugares del país. «Tú dices que no ves, pero les parece que ves», decía después de este acto Marisol Ezquerro, usuaria de la ONCE, refiriéndose a la sensación que tienen los demás de que su capacidad visual es mayor. «Vas al Ayuntamiento, ves que hay gente en el centro. Allí te acercas, preguntas dónde puedes saber algo. Te dicen 'ahí' (señalan), donde pone...», comenta con una sonrisa. «Mira, es que no veo bien. Y te dicen... vete por ahí que lo vas a ver», ríe al explicarlo. Esta es una de las distintas situaciones cotidianas a las que se refiere esta serie y que demuestra que hay que seguir trabajando para eliminar todas las barreras posibles para que su vida sea más fácil. Un objetivo del que la sociedad tiene que formar parte.

Belén González, delegada de la ONCE La Rioja, da una fórmula para la necesaria sensibilización: «Lo más fácil es normalizarlo y educar al compañero en el 'cómo te echo una mano'. En los entornos educativos trabajamos mucho para que los niños y los adolescentes crezcan en esa cultura de ayudar a esa persona que no ve, en los entornos laborales, en la empresa privada cuesta mucho e incluso en la Administración».