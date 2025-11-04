Segundo «no culpable» de un tribunal popular en La Rioja catorce años después

«Dios me libre de un jurado popular» es una frase que se suele escuchar entre los abogados con cierto tono jocoso debido a la ... supuesta dureza de estos. La figura, con más de dos siglos de historia, y recogida por la Constitución para casos muy concretos, está a punto de cumplir 30 años en su formulación actual.

Fue en 1998 cuando se constituyó por primera vez en La Rioja por un crimen en la calle Mayor de Logroño. Un hombre fue condenado a quince años de cárcel tras acceder al domicilio de una vecina de la céntrica calle y golpearle hasta la muerte con un bastón. El objetivo era el robo.

Condenas que se han repetido casi indefectiblemente hasta ayer mismo. De los cerca de treinta casos que han sido llevados ante un jurado popular en la comunidad, hasta ahora solo uno se había saldado con una declaración de no culpabilidad (otro fue anulado tras retirarse un testigo menor de edad). Fue en junio de 2011, cuando en el banquillo de los acusados de la Audiencia, entonces en Bretón de los Herreros, se sentó un pastor treintañero acusado de provocar un incendio en Mansilla para proteger a sus ovejas del lobo. El jurado no vio probada su autoría.

Catorce años después, ayer volvió a escucharse ese «no culpable», aunque con un matiz muy importante: es la primera vez que este veredicto llega tras un juicio por un delito de sangre.