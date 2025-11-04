LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Juicio celebrado por un presunto incendio forestal en el que el acusado fue declarado no culpable. Juan Marín

Segundo «no culpable» de un tribunal popular en La Rioja catorce años después

Un pastor fue absuelto de un delito de incendio forestal en 204; el resto de casos por jurado se ha resuelto en La Rioja con condenas

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:02

«Dios me libre de un jurado popular» es una frase que se suele escuchar entre los abogados con cierto tono jocoso debido a la ... supuesta dureza de estos. La figura, con más de dos siglos de historia, y recogida por la Constitución para casos muy concretos, está a punto de cumplir 30 años en su formulación actual.

