El sector sigue consolidando su recuperación a nivel nacional, con un alza de precios del 5% La facturación media por habitación ocupada se incrementó en julio hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado

El sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se incrementó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que incrementaron un 2,1% sus estancias. Por su parte, los residentes en España elevaron sus pernoctaciones hoteleras un 1% interanual en el séptimo mes del año.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,2% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,2 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.

Además, los turistas procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 26,1% y el 14,5%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en julio, seguidos de Francia (8,1%), Países Bajos (5%) e Italia (4,2%).

El cuadro de situación se completa con el dato de que en julio se cubrieron el 70,6% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 0,8%, en tanto que el grado de ocupación por plazas en fin de semana creció un 0,3% y se situó en el 75,2%.

Islas Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante julio (86,6%). Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 88,8% y 90.3%, respectivamente.

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Sant Llorenç des Cardassar (94,2%). Isla Cristina presentó la mayor ocupación en fin de semana (95,7%).

En cuanto a los precios, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 5% interanual con respecto a 2024. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Ceuta (10,1%) y el menor aumento en Castilla-La Mancha (0,9%). Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de dos estrellas de oro (6,5%).