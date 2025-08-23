LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de turistas atiende las explicaciones de una guía el pasado mes de julio junto a la iglesia de Santiago de Logroño. Justo Rodríguez

Los hoteles riojanos baten su récord de viajeros y pernoctaciones en un año histórico

Los alojamientos acogieron en julio a 65.000 turistas, un 14,6% más que en 2024, y en lo que va de curso ya se han superado los 350.000

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:15

La Rioja cargaba con el sambenito de ser una región apta para el turismo otoñal o primaveral. Para el verano, la playa o el extranjero. ... Sin embargo, esta realidad está cambiando a un ritmo acelerado, aunque en el sector todavía se confía en los recursos de la región para convertirse en un punto de referencia y no solo de paso. No hace falta más que darse una vuelta por cualquiera de los reclamos turísticos de la región para comprobar la masiva presencia de turistas. O tratar de pedir un pincho en Laurel o San Juan entre un sinfín de acentos diversos.

