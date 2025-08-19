LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El sector avala las rebajas por «coherencia» y respalda a Franco

El pleno no logra la unanimidad por la negativa de ABRA a la reducción y de UPA al nombramiento del nuevo director general

Logroño

Martes, 19 de agosto 2025, 19:04

Amplias mayorías, pero no unanimidad. Los dos grandes acuerdos alcanzados este martes contaron con un notable respaldo. La palabra más empleada para explicar la decisión de la bajada de rendimientos en Rioja Alta y Alavesa es «coherencia». «Es lo mismo que dijimos para Rioja Oriental, aunque ahora hemos hecho más hincapié en el control de las parcelas que están por debajo de los rendimientos establecidos para su municipio», explica Álex Las Heras, vocal de ARAG-Asaja sobre su abstención.

«Es coherente con lo ya aprobado y con unas perspectivas que son sensiblemente más bajas a las que fijaban las normas de campaña», abunda Íñigo Torres, director general de Grupo Rioja. «Los servicios técnicos son los que más conocen y hemos avalado su propuesta por coherencia», sentencia Alfredo Sánchez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas. «Estamos a favor, pero hay que ser consecuente: que el control exhaustivo que se hace en el campo se lleve a cabo en las bodegas para que no entre uva, vino ni mosto que no sea de la DOC», destaca Roberto Salinas, de UAGR.

Sin embargo, el Consejo buscaba un respaldo sin mácula y no lo encontró ante la negativa de ABRA. Tampoco pudo lograrlo en el otro gran tema tratado: el relevo de José Luis Lapuente por Pablo Franco en la dirección general, aunque en este caso la negativa vino de UPA.

«No nos ha gustado por las formas, ya que las asociaciones no tuvimos conocimiento hasta el lunes, ni por el perfil. Creemos que Pablo Franco tiene uno técnico muy marcado y en nuestra opinión en la dirección general debería haber otro más jurídico, administrativo y empresarial», razona Néstor Alcolea. En la abstención se posicionó UAGR que se enteró muy tarde «sin tiempo para convocar una mesa del vino y a nosotros, que no tenemos nada en contra de Pablo Franco, nos gusta debatir las cosas», recalca Roberto Salinas, de UAGR.

En cambio, Asaja estuvo a favor. «Es la medida idónea y fue el mejor candidato en el proceso de selección, con conocimiento y trayectoria para encarar el futuro», explica Las Heras. «Quería jubilarse y es una salida digna», avala Sánchez. «Tras toda el esfuerzo en su vida profesional y personal apoyamos su decisión y estamos satisfechos de que pueda seguir aportando desde su nuevo puesto», concluye Torres.

