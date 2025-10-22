Salud amplía y moderniza su Unidad de Neurorrehabilitación Intensiva La actuación en el Hospital de La Rioja busca poder atender a más pacientes y dotar al complejo con mejores tecnologías

Juan Marín del Río Logroño Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha anunciado, la ampliación y mejora de la Unidad de Neurorrehabilitación Intensiva (UNRI) del Hospital de La Rioja, con el objetivo de atender a más pacientes y dotarla de mejores tecnologías y profesionales. Durante la visita de la consejera al lugar, María Eugenia Marzo Sola, jefa de Neurología, ha señalado que el ictus sigue siendo la principal causa de daño cerebral y que este año la unidad ha atendido 508 pacientes, con una mejora notable en la supervivencia y reducción de secuelas., aunque con la presencia de pacientes jóvenes.

Las obras, que comenzarán antes de final de año, permitirán trasladar la unidad a la planta baja del hospital, mejorando su accesibilidad y espacios. En el nuevo emplazamiento se habilitarán tres consultas médicas, dos de logopedia y salas de fisioterapia y terapia ocupacional, además de mantener una zona adaptada para el reentrenamiento de actividades diarias. La jefa de Rehabilitación y coordinadora de la unidad, Natalia Álvarez Bandrés, ha destacado que la ampliación «permitirá aumentar la intensidad y frecuencia de las terapias gracias a la robotización, la realidad virtual y nuevas tecnologías de medición del movimiento».

El proyecto cuenta con 486.000 euros de financiación europea Next Generation y 400.000 euros adicionales del SERIS en 2026, dentro del Perte de Salud de Vanguardia. Con esta actuación, la UNRI busca consolidar su papel como referente regional en rehabilitación neurológica, combinando innovación, atención personalizada y trabajo en equipo.