Salud implanta en La Rioja Baja el programa de teledermatología

Universal. Implantado ya en toda la comunidad. La Rioja Baja se ha sumado desde esta semana al programa de teledermatología implementado ya en los centros ... de salud de Logroño, luego del entorno metropolitano y posteriormente en La Rioja Alta tras su inclusión en 2023 en la cartera de servicios del Hospital San Pedro. Ahora, al exitoso protocolo se suman los espacios de Atención Primaria de La Rioja Baja, cuyos pacientes serán atendidos en el Hospital de La Rioja, donde, tras su integración en el Seris, cuenta en la actualidad con tres dermatólogos.

Atención Primaria ha comenzado ya a realizar esta misma semana las primeras dermatoscopias digitales que serán posteriormente informadas por los especialistas del centro hospitalario (foto dermatológica de una posible lesión cutánea) que serán remitidas a los especialistas del Hospital de la Rioja para su validación, informe y decisión de que pacientes deben ser citados para tratamiento o intervención quirúrgica.

El programa, una especie de cribado, ya ha demostrado sus bondades desde su puesta en marcha en el Servicio Riojano de Salud hace dos año. De hecho, según las estimaciones de la consejería que lidera María Martín, la teledermatología ha logrado reducir en más del 76% la demora media para acceder a una consulta con el dermatólogo, ya que la media ascendía en enero de 2023 a 148 días para situarse en febrero de este 2025 en tan solo 35 días.

Ampliar Imagen dermatoscópica tomada en la consulta de Primaria. Sonia Tercero

El protocolo, que facilita un diagnóstico precoz, una intervención más temprana en los tumores de piel y un mejor pronóstico tanto del carcinoma epidermoide como del melanoma, procura otras ventajas en la atención –se calcula que este programa evita cada año que 4.500 pacientes deban acudir a la consulta del especialista–, entre otras el notable descenso en las listas de espera en primera consulta –de 4.746 a 635 pacientes de primera consulta– en Dermatología, uno de los servicios históricamente más saturados junto a Oftalmología y Traumatología.

Sencillo y ágil

«El impulso que el Seris y la Consejería de Salud ha querido dar a la teledermatología busca disminuir los tiempos de atención y diagnóstico a los pacientes en lista de espera», explica María Victoria Musitu, directora de Enfermería de Atención Primaria, quien aclara que ya se han generado las agendas y se ha empezado a citar a los pacientes de La Rioja Baja a un programa que hace dos años se activó por primera vez en los centros de salud de Siete Infantes y de Labradores, ambos de la capital Riojana.

En este último, el responsable de Enfermería del área es Óscar Montoya, quien resalta que «este sistema, en el que La Rioja ha sido una de las pioneras, permite evitar demoras y, de hecho, somos los que tenemos unos tiempos de espera más cortos para este tipo de lesiones. Es un avance para los pacientes porque antes había igual una listas de espera más largas y había casos que llegaban a quirófano con tumores avanzados. Ahora se ven más rápido y el pronóstico es mejor, claro».

El programa, que utiliza inteligencia artificial y nuevas tecnologías, es sencillo y ágil. Solo precisa de una cámara digital, un dermatoscopio que se ajusta a la misma y un ordenador conectado a internet. «Nosotros tomamos una fotografía para ver la geografía, dónde está el lunar o dónde está la lesión y, posteriormente, una imagen con el dermatoscopio, que es una lupa de gran tamaño que ayuda muchísimo a un diagnóstico preciso. Todo eso lo subimos al sistema informático y prácticamente en 24-48 horas el dermatólogo ha hecho ya su informe. Si es una lesión benigna, lo remite al médico de cabecera que ha hecho la solicitud previamente; y si hay sospechas de que es maligna, el paciente es derivado a la consulta especializada de Dermatología», resume el enfermero del centro de salud de Labradores.