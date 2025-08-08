LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Óscar Montoya, enfermero responsable de teledermatología en el centro de salud de Labradores. Sonia Tercero Sonia Tercero

Salud implanta en La Rioja Baja el programa de teledermatología

Primaria realiza desde esta semana las pruebas de dermatoscopia a los pacientes, que en caso de sospecha serán citados en el Hospital de Calahorra

Roberto G. Lastra

Logroño

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:31

Universal. Implantado ya en toda la comunidad. La Rioja Baja se ha sumado desde esta semana al programa de teledermatología implementado ya en los centros ... de salud de Logroño, luego del entorno metropolitano y posteriormente en La Rioja Alta tras su inclusión en 2023 en la cartera de servicios del Hospital San Pedro. Ahora, al exitoso protocolo se suman los espacios de Atención Primaria de La Rioja Baja, cuyos pacientes serán atendidos en el Hospital de La Rioja, donde, tras su integración en el Seris, cuenta en la actualidad con tres dermatólogos.

