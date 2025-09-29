LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J. A. Salazar

Salud atenderá cada año a 120 pacientes con adicciones y trastornos psicóticos

El perfil mayoritario en la nueva Unidad de Patología Dual de La Rioja es el de un varón de 25 años, con patología mental y consumidor habitual de cannabis, estimulantes y alcohol

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:23

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 25% de la población sufrirá algún trastorno mental en su vida y más de la mitad ... de ellos, patología dual, la confluencia de una enfermedad psiquiátrica y consumo de tóxicos. El infradiagnóstico hace imposible fijar cifras de incidencia más allá de amplias horquillas de estimación en un colectivo casi invisible, estigmatizado y que no suele pedir ayuda. El que llegaba al sistema sanitario era atendido en circuitos distintos en los que se abordaba por separado su enfermedad mental y su adicción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¡Detengan las fiestas!
  2. 2 Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
  3. 3 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  4. 4

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  5. 5

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  6. 6

    «Nosotros no estamos ni en contra ni a favor del velo, estamos a favor de la ley»
  7. 7

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días
  8. 8

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  9. 9

    La Rioja cambia de paradigma turístico y sorprende como destino veraniego
  10. 10

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Salud atenderá cada año a 120 pacientes con adicciones y trastornos psicóticos

Salud atenderá cada año a 120 pacientes con adicciones y trastornos psicóticos