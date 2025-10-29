Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo

Los riojanos con DNI permanente, sin ningún tipo de fecha de caducidad técnica, tendrán que renovarlo antes de agosto de 2031 según la nueva normativa ... española, que adapta los reglamentos europeos a un estándar de seguridad unificado para todos los ciudadanos de la Unión. Esta exigencia, sin embargo, no afectará a todos los mayores de 70 años, solo a aquellos que se hicieron su último DNI entre 1999 y 2006.

Esta medida se enmarca en una serie de directrices comunitarias que adapta los documentos de identidad al contexto internacional, con medidas de seguridad biométricas y un formato estándar con el fin de aumentar la seguridad al evitar fraudes y reforzar la protección de datos personales.

Uno de los puntos críticos es el de aquellos DNI en los que aparece la palabra 'permanente' en fecha de validez, y que fueron expedidos entre 1999 y 2006. Sin embargo, a partir de ese momento el modelo cambió a una fecha simbólica, como 01/01/9999, un formato que sí es compatible con la nueva normativa, por lo que la gran mayoría de riojanos mayores de 70 años cuentan con esa validez y no se verán obligados a renovar su documento.

Serán, por lo tanto, pocas las personas perjudicadas en nuestra comunidad por este cambio, que les implicará renovar su DNI en un plazo bastante amplio de tiempo, con fecha límite en agosto de 2031. Pero para faicilitar las gestiones, esta renovacion podrá realizarse sin necesidad de cita previa.