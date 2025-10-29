LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una explosión de butano

Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo

Esta exigencia solo afecta a los documentos que fueron expedidos entre 1999 y 2006 a personas mayores de 70 años

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:19

Comenta

Los riojanos con DNI permanente, sin ningún tipo de fecha de caducidad técnica, tendrán que renovarlo antes de agosto de 2031 según la nueva normativa ... española, que adapta los reglamentos europeos a un estándar de seguridad unificado para todos los ciudadanos de la Unión. Esta exigencia, sin embargo, no afectará a todos los mayores de 70 años, solo a aquellos que se hicieron su último DNI entre 1999 y 2006.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  4. 4 Un incendio obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  5. 5 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  6. 6

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  7. 7 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  8. 8 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  9. 9 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  10. 10 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo

Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo