Cada riojano gasta 129 euros más en alimentación que hace una década pese a comprar 160 kilos menos Con un consumo doméstico regional de 549,9 kilos/litros por persona y año, la factura per cápita se elevó a 1.803,9 euros per cápita

Roberto G. Lastra Logroño Viernes, 11 de julio 2025, 07:08 Comenta Compartir

Un mayor sacrificio económico pese a que la despensa ya no se llena como antaño. La cesta de la compra no ha dejado de encarecerse ... en los últimos años. En todo, también en esos productos inevitables porque son la base de nuestra alimentación. Si cada riojano afrontó en 2014 un gasto de 1.674,8 euros en la adquisición de comida y bebida para su hogar, el pasado año la factura aumentó en 129,1, hasta los 1.803,9 por persona y año. Eso que las cifras de consumo per cápita se han desplomado en esa década en la región en nada menos que 160,3 kilos/litros por persona, de 710,2 2014 a los 549,9 del ejercicio pasado, según consta en el informe Consumo Alimentario en España que cada año elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El tique de compra de los riojanos ya solo supera en 17 euros por persona y año a la media nacional, 1.786,9, –en un ranking que encabezan País Vasco (2.067,77), Cataluña (2.065,04), Baleares (2.052,10) y Navarra (1.941,97) y cierra Extremadura (1.492,29)– después de años de estrechamiento de una brecha que hace una década rondó los 200 euros en negativo (1.674,8 en La Rioja y 1.482,3 en el conjunto del país) y que incluso gozó de tasas positivas para la región en ejercicios posteriores (157 en 2016, 134,8 un año después o 123,8 en 2019, con un gasto riojano de 1.383,1 y de 1.506,9 en España). Un desembolso que tiene, evidentemente mucho que ver, además de con el alza de precios, con los descensos en las compras que acumula la región, inferiores a la media nacional desde 2016. Si en 2014, cada riojano consumía 48,2 kilos más que la media (710,2 frente a 662), dos años después se situaron en 116,9 kilos per cápita menos (547,7 en la comunidad y 662,6 en España), una tendencia que ya no ha variado, pero que sí se ha suavizado hasta los 22,1 kilos del pasado año (549,9 frente a los 572 del resto de españoles). Recortes de la cesta de la compra regional al margen, el exhaustivo estudio ministerial traza también una completa radiografía de la alimentación del país, que permite certificar la fortaleza de la dieta mediterránea y sus demostradas bondades para la salud. No salen mal parados los riojanos en la foto, aunque con asignaturas pendientes arrastradas desde hace años en productos clave como las hortalizas frescas, legumbres, arroz, pasta o patatas. El informe, de más de 600 páginas, arranca su examen del consumo doméstico por productos con una de las estrellas de la dieta mediterránea, el aceite, un apartado en el que La Rioja, con 10,88 litros por persona y año, supera el dato nacional, 9,54, especialmente en las variedades consideradas más saludables. Con 2,9 litros per cápita en aceite de oliva (2,78 en España), la región se sitúa en el grupo de la cabeza en aceite de oliva virgen (0,8 frente a 0,66) y tercera, tras Cantabria y País Vasco (3,4), en aceite de oliva virgen extra –3 litros por persona y año (2,2 nacional). 17 euros más por persona y año destinó el pasado año cada riojano (1.803,9) a comprar alimentos y bebidas para consumo en el hogar que en el conjunto de España (1.786,9). 22,1 kilos por debajo de la media nacional fue el consumo de alimentos por persona y año en la región (549,9 frente a 572). A la cabeza en... Los riojanos son líderes en consumo de vino, con 16,6 litros por persona y año, 10 por encima de la media nacional, 6,9 litros A la cola en... Con poco consumo de hortalizas frescas, la región cierra las tasas de gasto en arroz y en su plato estrella, las patatas En cuanto al arroz, los riojanos, con solo 2,67 kilos, vuelven a quedarse muy lejos del consumo medio del país, 3,67 para, de hecho, cerrar un ranking que lideran los valencianos (5,03). Tampoco en el capítulo de bebidas, La Rioja se encarama a los lugares de privilegio, ya que su consumo es de 112,52 litros, casi 20 por debajo de la media (131,89). Sin grandes derroches en cerveza (11,5 en La Rioja y 18,8 de media nacional), agua envasada (50,9 frente a 63,3), refrescos (27,2 frente a 34,7) o zumos (3,8 frente a 5,7), la región sí puede sacar pecho en su producto estrella, el vino, donde se certifican 16,6 litros por persona y año (11 en 2023), 10 por encima de la media (6,9) y lejos de los siguientes en la lista: Baleares (10,1), Cataluña (9,5), Asturias (8,8) o País vasco (8,2). En carnes, el consumo regional sí rebasa al estatal, 45,85 kilos frente a 41,64, con 13,90 de ellos de pollo y 0,8 de conejo, en los más altos del país, además de 10,10 de cerdo y 3,60 de vacuno, entre otros. En frutas frescas los riojanos empiezan a aprobar una asignatura que se les atragantaba y el pasado fue el primer ejercicio en el que con 84,74 kilos superaron la media nacional (79,38). Con buenos datos en huevos (9,28 kilos frente a los 8,95 nacionales), en productos lácteos (101,7 frente a 96,2) o en pescado fresco (8,2 frente a 7,31), en el debe quedan alimentos claves. El más preocupante el de hortalizas frescas, con 9 kilos menos por persona y año, 40,6 en la región y 49,55 en el país; legumbres –3,17 frente a 3,36–; y patatas, donde la región, pese a ser la materia prima de uno de sus platos estrella, cierra el ránking con solo 18,75 kilos frente a los 25,79 nacionales. Ampliar M. S. Cada español se dejó 1.010,51 euros en comer y beber fuera de su casa Cualquier excusa es buena para salir de casa a beber y comer. En un bar, una terraza, una cafetería y, si se puede, con mesa y mantel en un restaurante. Los españoles (no hay datos por comunidades en el estudio ministerial) gastaron el pasado año 35.872 millones de euros en consumir fuera del hogar 3.845 millones de kilos o litros de alimentos y bebidas. La ingesta promedio fue de 108,32 kilos o litros (110,73 en 2023), con un gasto personal de 1.010,51 euros (1.001,86 un año antes), unos datos que, con leves oscilaciones anuales, prosiguen su escalada aunque sin llegar aún a las cotas prepandemia: en 2019 se computaron 1.095,14 euros y 148 kilos/litros per cápita, que en el siguiente ejercicio, 2020, el primer año del covid, cayeron a 719,76 euros y 96,91 kilos/litros, respectivamente. En cuanto a las bebidas fuera de casa, la ingesta por persona ascendió el año pasado a 61,12 litros (53,4 de frías y 7,8 de calientes), lo que se tradujo en un gasto de 322,18 euros per cápita. Además, el consumo extradoméstico de comida fue de 47,20 kilos (46,32 de alimentos) y (1,42 de aperitivos) y su factura, 688,33 euros por persona.

