La Rioja toma este miércoles aire tras la ola de calor La Aemet vaticina máximas que no sobrepasarán los 30 grados en algunos puntos de la comunidad autónoma

Iñaki García Logroño Miércoles, 2 de julio 2025, 07:31 Comenta Compartir

Tras cuatro días con las temperaturas rozando, o incluso alcanzando, los 40 grados de máxima, La Rioja se toma este miércoles un pequeño respiro. Seguirá haciendo el calor propio del periodo estival, pero el mercurio no ascenderá tanto. Incluso en algunos puntos de la región puede quedarse por debajo de los 30 grados si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Este martes se puso fin de manera oficial a la primera ola de calor del verano y lo hizo con temperaturas, de nuevo, muy altas, situadas por encima de los 35 grados en gran parte de la comunidad autónoma. Unos registros sofocantes que llegaron acompañados, en algunos lugares, por agua. No en vano, La Rioja se encontraba en alerta amarilla por tormentas desde el mediodía hasta la medianoche y en varios enclaves vieron el agua caer.

En cuanto a las temperaturas, tanto Logroño como Alfaro volvieron a marcar más de 38 grados de máxima por la tarde y a su estela se situaron el resto de localidades de la comunidad autónoma en las que la Agencia Estatal de Meteorología cuenta con estaciones.

Tormentas

Para este miércoles, también se esperan lluvias en la sierra, mientras que en el resto de la geografía riojana el vaticinio apunta a un descenso notable de las temperaturas máximas, aunque las mínimas no bajarán tanto. Aun así, es de esperar que no sean tan altas como las registradas en las últimas noches, cuando se han registrado zonas en las que el termómetro no ha bajado de los 20 grados en ningún momento. Veladas tropicales que han dificultado el descanso y la conciliación del sueño de muchos riojanos.

Así, para este miércoles la Aemet pronostica temperaturas máximas de 33 grados en La Rioja Baja, de 31 en la capital y su entorno y de 27 en La Rioja Alta. Desaparecen además los avisos por altas temperaturas, pero se mantiene la alerta amarilla por tormentas en la Ibérica. Esta se establece desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche y vaticina episodios «dispersos» de lluvia que «podrán ir acompañados de chubascos localmente fuertes, granizo y rachas de viento muy fuertes».