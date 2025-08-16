La Rioja vuelve a máximas de 41 grados en un sábado abrasador La Aemet prevé que las elevadas temperaturas se prolonguen también durante la jornada de este domingo en buena parte de la comunidad autónoma

Iñaki García Logroño Sábado, 16 de agosto 2025, 18:58 | Actualizado 19:33h.

Todo apuntaba a que este puente de agosto iba a resultar asfixiante y así está siendo. La ola de calor ha ido cogiendo fuerza tras un corto respiro a mitad de semana y ha llegado al fin de semana con mucha fuerza. Tanta que este sábado los termómetros volvieron a alcanzar los 40 grados de máxima a la espera de que el domingo se repitan registros similares, o incluso algo superiores, en buena parte de La Rioja.

La región había iniciado el puente con una jornada, la del viernes, en la que el mercurio ya se había instalado en el entorno de esa barrera de los 40 grados. Tras ese anticipo, el sábado se dio un paso más en la escalada térmica y, según los datos que proporcionan las estaciones meteorológicas de la Aemet en la comunidad autónoma, Alfaro se fue hasta los 41,1 grados de máxima pasadas las seis de la tarde. No muy lejos se quedaron en Logroño (40,5), Cenicero (40,2) o en Nájera (40).

En la red de estaciones del Gobierno de La Rioja, mientras, se registraron valores superiores a 40 grados en varias localidades de la región. En su caso, la máxima se estableció en Haro, con 40,9 y a su estela se quedaron en Calahorra (40,7). Llama la atención que en ninguna de las estaciones de esa red, algunas situadas en puntos de la sierra riojana, las máximas fueran inferiores a los 30 grados.

En cuanto a las mínimas, se mantuvo la tendencia de jornadas anteriores, es decir, fueron varios los enclaves de la región que no vieron a sus termómetros bajar de los 20 grados en toda la noche. Y esas temperaturas, según los expertos en la materia, son las que provocan dificultades para conciliar el sueño.

Los pronósticos para este domingo se mueven en registros similares e incluso más altos. Así, la Agencia Estatal de Meteorología vaticina máximas de hasta 43 grados en puntos de La Rioja Baja, mientras que para el entorno de la capital prevé 42 y en La Rioja Alta, 41.

Incendio controlado

En medio de tanto calor, el pasado viernes volvían a encenderse las alarmas por la reactivación del incendio de Mansilla, que en los días previos había arrasado 48 hectáreas. Tras darse por extinguido, apareció un nuevo fuego en la zona del pico Sanchón que obligó a intervenir.

Ya a última hora de la tarde se mandaba un mensaje de tranquilidad al respecto desde el Gobierno de La Rioja al explicar que las previsiones eran buenas, algo que se confirmó cuando, este sábado por la mañana, se dio el incendio por controlado tras afectar a 0,88 hectáreas de pasto y matorral. Ya por la tarde se informó de un otro incendio, en este caso en la zona de Cañas, al que acudieron Bomberos del CEISRioja y que también se dio por controlado.