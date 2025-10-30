La Rioja marca récord: más de 100.000 viajeros en septiembre impulsan el mejor dato turístico en 15 años Los hoteles rozan los 73.000 visitantes y el turismo rural y de campings crece con fuerza, según el INE

El turismo riojano vive su mejor septiembre desde que existen registros. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, La Rioja alcanzó en septiembre de 2025 los 100.929 viajeros alojados, la cifra más alta desde 2010.

Los hoteles lideran la estadística con 72.643 visitantes, seguidos por los campings (9.832), apartamentos turísticos (8.434), alojamientos rurales (3.339) y albergues (6.681). En conjunto, el turismo riojano ha crecido un 14 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 88.615 viajeros.

El avance es aún más notable si se compara con los 42.000 viajeros registrados en 2020, en pleno impacto de la pandemia. Desde entonces, la tendencia ha sido claramente ascendente, impulsada por el turismo de proximidad, el enoturismo y la recuperación de la oferta cultural y gastronómica.

La Rioja se sitúa así entre las comunidades del norte con mayor crecimiento acumulado en turismo, con un incremento del 50 % en quince años.

El mes de septiembre tenía tradicionalmente el papel de mes más dinámico del calendario turístico riojano, gracias a la Semana de San Mateo, las rutas del vino y la vendimia, que atraen tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Pero este 2025 de exposión total del turismo en La Rioja ha traído también un cambio en este patrón: tanto julio (103.000 visitantes) como agosto (130.000) superaron a septiembre.

En total, La Rioja ha sobrepasado ya la cifra de los 730.000 viajeros este año. Si la tendencia se mantiene, la comunidad superará muy de largo el record establecido el año pasado: 834.816 visitantes en todo el año.