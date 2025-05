La Rioja llevará a la Conferencia de Presidentes la falta de sanitarios y la petición de más trenes

El Gobierno de La Rioja ya prepara la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona y que tendrá como ... ejes principales la vivienda y las universidades. Sin embargo, Alfonso Domínguez, portavoz del ejecutivo regional, ha anunciado después de la reunión del Consejo de Gobierno que La Rioja propondrá cuatro nuevas cuestiones para incluir en el orden del día: Actualización de las entregas a cuenta a las comunidades, la financiación de dependencia, la escasez de sanitarios o las infraestructuras ferroviarias.

Alfonso Domínguez señalaba esta mañana que «vivienda y universidades son dos cuestiones críticas en política nacional», incidiendo en el primer asunto al valorar que «tenemos un modelo que facilita el acceso en la lucha contra la despoblación en el mundo rural y, además, contamos con unas necesidades muy concretas en torno a la modificación de la legislación nacional para provocar seguridad y poder incrementar la oferta de viviendas para las familias riojanas».

Sin embargo, Domínguez reseñaba que «el Gobierno de La Rioja echa también en falta determiandos asuntos que afectan a todos los españoles». En primer lugar, aludía a las entregas a cuenta a las comunidades, cuestión que varias veces puesta sobre la mesa por el ejecutivo regional: «Si no hay presupuestos generales del Estado y si no se aprueba un real decreto o ley que actualice las entregas a cuenta del sistema de financiación a las comunidades autónomas, se pone en riesgo la viabilidad y la sostenibilidad de los servicios públicos en todas y cada una de las comunidades. No hay ninguna razón para que no haya actualización por medio del real decreto ley».

«Han sido muchas comunidades autónomas de distintos colores políticos que han alzado la voz contra esta situación, sin entregas a cuenta, se provocan problemas que impiden prestar cotidianamente, regularmente y con continuidad y calidad servicios públicos tan básicos como la sanidad, la educación, las políticas sociales o muchos otros en las comunidades autónomas», añadía Alfonso Domínguez.

Por otra parte, aludía a un tema tambien recurrente en materia sanitaria como es «una falta de profesionales sanitarios, médicos facultativos y profesionales de la enfermería, verdaderamente crítica para poder seguir prestando con calidad el servicio sanitario». Reclama por ello «que se incrementen plazas y convocatorias y que se adopten determinadas medidas, porque esto es una situación de emergencia en todas las comunidades autónomas».

Con respecto a dependencia, Domínguez reseñaba que «es una obligación del Estado financiar el 50% de los gastos que las comunidades autónomas tienen en materia de dependencia y atención a las personas más vulnerables». Sin embargo, «el Gobierno de de España sigue incumpliendo este compromiso y esto afecta al día a día de la prestación de los servicios públicos y por tanto tanto al día a día de los riojanos.

Finalmente, desde el Gobierno de La Rioja vuelve denunciar «la falta de infraestructuras ferroviarias en nuestra región, que está lastrando nuestras posibilidades de crecimiento económico y de prosperidad», reclamando al gobierno nacional «que cumpla sus compromisos en materia de infraestructuras ferroviarias con el incremento de frecuencias por LaRioja Baja, con más y mejores trenes en toda en toda nuestra red y que también siga invirtiendo en infraestructuras en nuestra región».