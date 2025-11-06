La Rioja incorpora un nuevo camión de bomberos de última generación para el parque de Calahorra Dispone de cabina doble para el traslado de hasta seis profesionales con equipación completa

El parque de bomberos de Calahorra va a contar con un nuevo vehículo Auto Bomba Urbana Pesada (BUP) de última generación diseñado para intervenciones en entornos urbanos.

Se trata de un camión que cuenta con una potencia de 320 CV, un peso máximo de 18.000 kilos y tracción 4x2, cumpliendo con la normativa de emisiones EURO-6. «Su alta maniobrabilidad y capacidad de alcanzar los 110 km/h en situaciones de emergencia permiten una respuesta rápida ante incendios y rescates», ha detallado el Gobierno regional en una nota.

Además, dispone de cabina doble para el traslado de hasta seis profesionales con equipación completa, depósito de agua de 3.300 litros, bomba hidráulica con capacidad para suministrar hasta 3.000 litros por minuto y sistema dosificador de espuma para una mayor eficacia en la extinción. El vehículo incorpora también equipamiento avanzado de comunicaciones y señalización prioritaria para emergencias.

Acuerdo entre el Ejecutivo y el CEIS Rioja

En los últimos meses, el Ejecutivo regional y los representantes del CEIS-Rioja han alcanzado un acuerdo «que garantiza mayor eficacia en la cobertura del servicio, especialmente ante bajas, vacaciones o emergencias extraordinarias», afirma el Gobierno.

Entre los avances destacan la creación de un sistema localizado de libre adhesión para bomberos- conductores y cabos-, la activación de un protocolo de intervención mediante APP vinculado a la nueva plataforma de Gestión de Parques, la implantación de guardias localizadas para sargentos con movilidad operativa y el incremento de plantilla con 20 nuevos bomberos-conductores en 2025 y 4 adicionales en 2026.

El acuerdo incluye también mejoras retributivas y de carrera profesional, actualización de complementos y reconocimiento del desempeño del personal del CEIS-Rioja.

El Gobierno ha recordado en una nota que en 2025 se aprobó una oferta de empleo público de 22 plazas, 20 de ellas de bombero-conductor, y el presupuesto del Consorcio ha aumentado hasta 8.778.884 euros, un 12 por ciento más que en el ejercicio anterior.