La Rioja firma dos convenios de cooperación con Líbano y Mali Los acuerdos, dotados con 200.000 euros, se dirigirán a la distribución de ayuda básica en Líbano y al programa 'Escuelas Seguras' de UNICEF en Mali

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de La Rioja ha publicado este miércoles dos convenios de cooperación internacional, impulsados por el Gobierno de La Rioja para apoyar intervenciones humanitarias en Líbano y Mali, con una aportación de 100.000 euros para Cruz Roja Española en La Rioja y otros 100.000 euros para UNICEF Comité Español.

Ambos acuerdos se enmarcan en la política riojana de cooperación internacional con el objetivo de reforzar la atención a población vulnerable afectada por conflictos armados, desplazamientos forzosos y crisis humanitarias prolongadas. Mientras que la intervención de Cruz Roja en Líbano se centra en la cobertura de necesidades básicas de familias desplazadas, el proyecto de UNICEF en Mali busca garantizar el acceso seguro a la educación en zonas gravemente afectadas por la inseguridad.

Más de 19.500 personas atendidas en Líbano

El convenio suscrito con Cruz Roja Española en La Rioja permitirá financiar el proyecto 'Apoyo al plan de respuesta de emergencia de la Cruz Roja Libanesa para responder a las necesidades humanitarias inmediatas de la población afectada por la escalada de violencia–Líbano', que la entidad ha desarrollado durante nueves meses, entre octubre de 2024 y junio de 2025.

La actuación ha permitido atender a más de 19.500 personas, priorizando a más de 4.800 familias mediante la distribución de artículos de primera necesidad como kits de higiene, alimentos y apoyo básico en refugios. El proyecto se ha desarrollado en coordinación con el Plan de respuesta de la Cruz Roja Libanesa y el llamamiento de emergencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), según informa el Gobierno regional en una nota.