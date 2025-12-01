La Rioja debe «creerse más» su potencial enogastronómico con identidad, según una experta Ballarin ha inaugurado en Logroño el I Encuentro de Enogastronomía de La Rioja

La experta en tendencias turísticas Eva Ballarin ha dicho este lunes a EFE que La Rioja tiene que «creerse más» su potencial como destino enogastronómico y defender la identidad única que tiene como territorio.

Ballarin ha inaugurado en Logroño el I Encuentro de Enogastronomía de La Rioja, una jornada promovida por el Gobierno de La Rioja que ha reunido a viticultores, bodegas, productores agroalimentarios, restauradores, cocineros, artesanos, distribuidores, investigadores y agentes turísticos para consolidar una estrategia compartida.

Esta especialista ha apostado por poner en marcha la 'Estrategia 360', una herramienta que ayuda a los destinos enogastronómicos que cuentan con un buen producto, pero que tiene que convertirse en «un relato de territorio».

Para ello, ha indicado que se debe ensalzar la «autenticidad» de cada territorio, aquello que le hace único, más allá de sus monumentos o su arquitectura, como su sector primario o la tradición, una identidad que es «absolutamente irreproducible».

Otra táctica en esta estrategia es cultivar los rituales de celebración, como descorchar una botella de champán, para lo que propone «momentos rituales», como ver atardecer en un viñedo, la vendimia compartida, el primer descorche de una añada o cualquier otra actividad que deje «una huella emocional».

Además, ha defendido la verdad en la experiencia para evitar generar expectativas no reales, ya que «a la gente no le gusta que le vendan una historia en Instagram y, luego, al llegar al destino, que esa ciudad o territorio sea algo completamente diferente».

Ballarin ha apostado por crear «una comunidad como embajadora auténtica del destino», porque agricultores, viticultores, bodegueros, cocineros, sumilleres, camareros, hoteleros, guías, responsables de tiendas gourmet y gestores culturales son una pieza del relato y «cada uno de ellos puede sumar o restar valor».

En esta estrategia también es importante que la tradición y el legado de un territorio se reinterpreten con una visión contemporánea para conectar con las nuevas generaciones de viajeros.

Generar espacios de encuentro

Al inicio de esta jornada, el consejero de Turismo del Gobierno riojano, José Luis Pérez Pastor, ha constatado que la enogastronomía es ya «una realidad incontestable en La Rioja», cuyo crecimiento en los últimos años la ha convertido en una de las líneas estratégicas de la promoción turística de la comunidad, ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

En este sentido, ha subrayado la importancia de generar espacios de encuentro como esta jornada, para que profesionales que habitualmente no coinciden —desde la producción y la hostelería hasta la cocina, la distribución o los proveedores especializados— puedan escucharse, compartir experiencias y sumar nuevas perspectivas.

Para el consejero, este foro nace precisamente con la intención de actuar como «argamasa» entre todos para crear un espacio común que impulse proyectos conjuntos.

En esta misma línea, la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha señalado que la promoción del territorio solo puede construirse integrando todos los elementos que lo caracterizan.

Ha explicado que la jornada ha sido diseñada como un programa dinámico, basado en el contacto directo entre profesionales, con espacios breves de encuentro, un micrófono abierto para compartir iniciativas y mesas de trabajo orientadas a reflexionar sobre hacia dónde debe avanzar la enogastronomía riojana.

Borges ha subrayado la ilusión con la que el sector ha recibido esta convocatoria y ha confiado en que marque el inicio de un camino estable de colaboración.